Liliana Ursino | ex annunciatrice Rai | è morta

(Di martedì 1 maggio 2018) Ieri, domenica 29 aprile 2018, si è spenta la "signorina buonasera"all'età di 71 anni. Nata a Roma nel 1947, è stata un'televisiva italiana della Rai. Ha ricoperto questo ruolo dal 1970 al 1976 (e poi dal 1999), quindi ha condotto il Tg in lingua inglese per gli italiani residenti in America, è stata al timone dell'edizione pomeridiana del Tg2 e si è occupata della la rubrica meteorologica Meteo2. Nel 1979 ha anche condotto il Tg3, il TgR e Meteo3.L'annuncio della sua scomparsa è stato dato sul gruppo di Facebook Amici di RAI Radiotelevisione Italiana:prosegui la lettura, exRai, èpubblicato su TVBlog.it 01 maggio 2018 00:18.