tuttoandroid

: #LG G7 ThinQ spunta in tre colorazioni fra render e “foto reali” alla vigilia del lancio - TuttoAndroid : #LG G7 ThinQ spunta in tre colorazioni fra render e “foto reali” alla vigilia del lancio - PuntoCellulare : LG G7 ThinQ - al via il countdown ufficiale, spunta una nuova immagine -

(Di martedì 1 maggio 2018)deldi domani, 2 maggio, a New York continuano a emergere indiscrezioni sul nuovo top di gamma di LG. LG G7è il protagonista di nuoviche ne mostrerebbero le variecon cui dovrebbe presentarsi a cui si aggiungono persino due foto reali che confermerebbero i vari rumor trapelati fino ad adesso. Non resta che aspettare la presentazione prevista per domani. L'articolo LG G7in trefrae “foto reali”delproviene da TuttoAndroid.