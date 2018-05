LG G6 Android Oreo è finalmente disponibile | ma al momento solo in Corea del Sud

Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano ad Android 8.0 Oreo : partito l’aggiornamento : Oggi è un gran giorno per tutti coloro che possiedono un Samsung Galaxy S7 o Samsung Galaxy S7 Edge perché è partito il roll out dell'aggiornamento che porta con sé Android 8.0 Oreo. L'articolo Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano ad Android 8.0 Oreo: partito l’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Disponibile Android 8.1 Oreo beta per Xiaomi Mi A1 : tra (diversi) bug e (poche) novità - ecco il link al download : Non è ancora la release definitiva, ma per i più impazienti è già qualcosa: è arrivata la ROM beta leaked per Xiaomi Mi A1 basata su Android 8.1 Oreo

Galaxy S7 e S7 Edge - Samsung conferma quando arriverà Android Oreo : ecco la data : Samsung tramite un comunicato ufficiale alla comunità dei membri in Corea del Sud ha ufficializzato quando l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 sarà disponibile per Galaxy S7 e S7 Edge: ecco la data di riferimento.Da qualche settimana si parla di un imminente arrivo dell’aggiornamento ad Android Oreo per gli ex top di gamma del 2016 Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge, ma al momento non c’era ancora una data ufficiale da parte di Samsung ...

Samsung Galaxy S7 e S7 edge potrebbero ricevere Android 8.0 Oreo entro metà maggio : Samsung Galaxy S7 e S7 edge potrebbero iniziare a ricevere l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo a partire dalla prima metà del mese di maggio, ormai alle porte: nuove indicazioni al riguardo arrivano dalla Corea del Sud.

Samsung Galaxy A8 (2018) : iniziato lo sviluppo dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo : Il Samsung Galaxy A8 (2018) è uno degli smartphone destinati a ricevere l'aggiornamento ufficiale ad Android 8.0 Oreo e i lavori di sviluppo sarebbero iniziati

Galaxy A5 2017 : Vodafone annuncia Android Oreo per la prossima settimana : Tramite un comunicato ufficiale Vodafone annuncia che a partire dalla prossima settimana, da lunedi 30 aprile in poi, arriverà l’aggiornamento Android Oreo per Galaxy A5 2017.Circa 10 giorni fa vi avevamo segnalato che Samsung aveva iniziato a rilasciare l’aggiornamento Android Oreo per Galaxy A5 2017 in alcuni paesi d’Europa.Vi avevamo detto che non sapevamo quando effettivamente l’azienda coreana avrebbe iniziato a ...

LG G6 - V20 e G5 riceveranno Android 8.0 Oreo a partire dal 30 Aprile : Stanchi di attendere Android Oreo su LG G6? Ormai mancano solo pochi giorni e poi sarà tutto vostro!

LG G6 l’aggiornamento ad Android Oreo inizia lunedì - ma solo in Corea del Sud : L’azienda Coreana ha annunciato ufficialmente che lunedì 30 aprile 2018 inizierà il rilascio dell’aggiornamento ad android Oreo per LG G6 ma solo in Corea del Sud.Un comunicato ufficiale proveniente dal sito Coreano di LG ha proprio negli ultime ore (durante la notte in Italia) annunciato che finalmente LG G6 inizierà ad aggiornarsi ad android Oreo 8.0 a partire dal prossimo lunedì 30 aprile 2018.LG G6 si aggiorna ad android Oreo 8.0 ...

Galaxy A7 Android Oreo e patch di Aprile in roll-out : Samsung sta inviando in questo periodo una serie di aggiornamenti di Android Oreo 8.0 che stanno interessando diversi paesiMentre per alcuni dispositivi non è ancora stata inviata la patch di sicurezza di Aprile, per le varianti Galaxy A7, Galaxy A3 e Galaxy A5 arriva l’update al nuovo sistema operativo che contiene già le nuove protezioniGalaxy A7, Galaxy A3 e Galaxy A5 si aggiornano ad Android Oreo 8.0 Ad oggi, diversi utenti delle ...

LG G5 SE riceve le patch di sicurezza di marzo in Italia - Samsung Galaxy Note 7 FE Android 8.0 Oreo in Asia : LG G5 SE riceve un aggiornamento di oltre 600 MB che contiene le patch di sicurezza di marzo 2018 in Italia. Intanto Samsung rilascia in Asia per Galaxy Note 7 FE il firmware basato su Android 8.0 Oreo

OnePlus 5T e OnePlus 5 ricevono - un po' a sorpresa - Android 8.1 Oreo : ecco le novità e i link al download : Inatteso come un fulmine a ciel sereno, ecco piombare Android 8.1 Oreo su OnePlus 5T e OnePlus 5. Non è ancora online il thread sul forum, ma abbiamo i link

Vicinissimo per LG G6 l’aggiornamento Android Oreo : la situazione oggi 25 aprile : Manca davvero poco alla distribuzione del tanto atteso aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per gli utenti che hanno deciso di puntare su un modello come il forse sottovalutato LG G6. Come stanno le cose oggi 25 aprile? In realtà dall'azienda non sono ancora arrivate date ufficiali in grado di orientarci e di farci fissare un appuntamento preciso sul calendario, ma di tanto in tanto emergono segnali da parte delle compagnie ...

Galaxy A8 nuovo aggiornamento firmware in Italia con sicurezza di Aprile 2018 : non è Android Oreo : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy A8 brandizzato dall’operatore telefonico Vodafone, apportando le nuove patch di sicurezza, e non si tratta di Oreo.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy A8 SM-A530F, acquistato tramite operatore telefonico Vodafone, che da poche ore l’azienda coreana ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy A8 Vodafone: ecco le ...

Galaxy A3 2017 l’aggiornamento Android Oreo è iniziato ma solo in Russia : Secondo i primi feedback Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per il suo Galaxy A3 2017 che però al momento è distribuito solo in Russia.Buone notizie per tutti coloro che hanno acquistato di recente o in passato un Samsung Galaxy A3 2017: arrivano i primi feedback che l’azienda coreana sta finalmente iniziando a rilasciare l’aggiornamento ad Android Oreo.Galaxy A3 2017 l’aggiornamento ...