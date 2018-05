Lezioni di ruspa Il 1 maggio di Matteo Salvini

agi

(Di martedì 1 maggio 2018) Prima o poi doveva accadere. A furia di evocare la ruspa, contro gli insediamenti nomadi abusivi o contro gli avversari politici, Matteo Salvini ha deciso di imparare a guidarne una. Così, dopo gli impegni elettorali precedenti al voto in Friuli Venezia Giulia e galvanizzato dalla schiacciante vittoria del suo candidato Massimiliano Fedriga, il leader leghista ha deciso di rilassarsi il 1 maggio prendendo "lezioni di ruspa", ovvero imparando in concreto a guidarne e utilizzarne una. A testimoniarlo è un video condiviso sulla sua pagina Facebook, al termine del quale tuona sorridente: "RUSPA"!. A esser pignoli, il mezzo in azione sembrerebbe essere una scavatrice, ma poco importa. Il messaggio, corredato dalla solita hashtag "andiamo a governare", è chiaro: dopo il verdetto degli elettori friulani e il naufragio della ...