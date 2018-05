L’ex presidente del Perù Ollanta Humala e la moglie sono stati rilasciati di prigione

È morto L’ex vicepresidente di Confindustria Pietro Marzotto - aveva 80 anni : Pietro Marzotto, già capo dell’omonimo gruppo industriale del tessile e vicepresidente di Confindustria, è morto giovedì 26 aprile a Venezia. Marzotto – che aveva 80 anni –era stato ricoverato in ospedale a inizio settimana per delle “complicazioni cardiache e polmonari”, The post È morto l’ex vicepresidente di Confindustria Pietro Marzotto, aveva 80 anni appeared first on Il Post.

Napolitano ricoverato in ospedale - come sta?/ Ultime notizie Roma - problema al cuore per L’ex presidente : Napolitano ricoverato in ospedale, come sta? Ultime notizie Roma, problema al cuore per l’ex presidente. Un forte dolore al petto per il 92enne uomo politico, ora al San Camillo(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 22:20:00 GMT)

George H. Bush - L’ex presidente ricoverato in terapia intensiva. Solo tre giorni fa i funerali della moglie : l’ex presidente americano George H. Bush, 93 anni, è ricoverato in terapia intensiva in Texas per un’infezione del sangue. “Sta rispondendo ai trattamenti medici e sembra potersi riprendere”, ha dichiarato in una nota il portavoce Jim McGrath. Ma secondo altre fonti vicine alla famiglia le sue condizioni sono critiche. Il ricovero è avvenuto domenica 22 aprile, il giorno dopo i funerali della moglie Barbara Bush, morta la ...

Lula in carcere - L’ex presidente del Brasile si è consegnato. Fuochi d’artificio degli avversari politici : Prima notte in carcere per Luiz Inacio Lula da Silva, primo ex-presidente del Brasile in carcere per un crimine comune. Lula dovrà scontare una condanna a 12 anni di carcere. Sebbene i presidenti brasiliani della storia recente siano regolarmente finiti nei guai – imputati, fatti crollare da un colpo di stato e persino da un solo suicidio – Lula è stato il primo a essere condannato per corruzione e incarcerato. La sua nuova casa è ...

Finpiemonte - arrestato L’ex presidente Gatti Chiamparino : “Siamo stati noi a denunciare i fatti” : l’ex presidente di Finpiemonte Fabrizio Gatti è stato arrestato questa mattina per peculato. La vicenda è quella collegata all’esposto fatto dall’attuale presidente della finanziaria regionale, Stefano Ambrosini, per un ammanco di 6 milioni e mezzo di euro. ...

Finpiemonte - arrestato L’ex presidente Fabrizio Gatti : “Ha sottratto 6 milioni per salvare la sua società dal fallimento” : I militari della polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Torino hanno arrestato stamattina tre imprenditori con l’accusa di peculato continuato e “aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità”: hanno fatto uscire dalle casse di Finpiemonte, la finanziaria della Regione Piemonte, sei milioni di euro con tre bonifici. In carcere è finito l’ex presidente, Fabrizio Gatti, insieme a due uomini che lo hanno aiutato a evitare ...

L’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye è stata dichiarata colpevole di abuso di potere e coercizione : L’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye – che si era dovuta dimettere nel marzo 2017 dopo essere stata incriminata per corruzione – è stata dichiarata colpevole di abuso di potere e coercizione. Park è anche stata processata per 18 diverse accuse The post L’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye è stata dichiarata colpevole di abuso di potere e coercizione appeared first on Il Post.

Catalogna - L’ex presidente Puigdemont liberato su cauzione in Germania. “Non sussiste reato di ribellione” : Il Tribunale regionale superiore dello Schleswig-Holstein ha disposto il rilascio, su cauzione di 75.000 euro, del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Secondo il tribunale, non sussiste il reato di ribellione contestato dalla giustizia spagnola. Puigdemont, accusato anche di abuso di fondi pubblici, era stato arrestato in Germania lo scorso 25 marzo e condotto nel carcere di Neumuenster. Due giorni fa, la procura generale dello ...

Brasile - L’ex presidente Lula a un passo dal carcere per corruzione. Respinta la richiesta di sospensione della pena : l’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva dovrà andare in carcere. È quanto ha deciso il Tribunale supremo federale del Paese dopo un’udienza fiume di oltre dieci ore. A pesare sulla risoluzione sfavorevole per il leader del Partito dei lavoratori, condannato a 12 anni per corruzione passiva e riciclaggio, è stato il voto della magistrata Rosa Weber. Lula si era rivolto alla più alta corte del Brasile per fare richiesta di ...