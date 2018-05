L' Europa contro l' Italia Spendete tanto e male Rischi sulle pensioni

Dazi - Europa unita contro Trump : messaggio di Macron - May e Merkel : Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May ammoniscono gli Usa: non impongano Dazi alle merci dell'Ue o l'Unione si difenderà, a tutela dei propri interessi. La posizione comune, ha...

Dazi Usa : Merkel - Macron e May contro Trump/ “Stop o l'Europa si difenderà”. Intesa anche sull'Iran : Dazi Usa: Merkel, Macron e May contro Trump: “Stop o l'Europa si difenderà”. Intesa tra Germania, Francia e Regno Unito anche sull'Iran(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:17:00 GMT)

“ADDIO GLADIATORE” - IL PICCOLO ALFIE EVANS È MORTO/ Salvini e Meloni contro l'Europa su Facebook : "Mai più" : ALFIE EVANS è MORTO, l’annuncio dei genitori del PICCOLO su Facebook: “Gli sono spuntate le ali". Alle ore 2:30 di questa notte, se ne andato il bimbo inglese di 23 mesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 11:17:00 GMT)

MAY DAYS incontro con la danza d'autore - Europa Teatri e Teatro delle Briciole : ... abbonati Teatro Due, soci UISP, Ridotto euro 10 , under 25, studenti universitari, Ridotto euro 6 , under 18, studenti scuole secondarie, I biglietti sopra riportati danno accesso ai due spettacoli ...

Incontro Trump-Merkel. La cancelliera sui dazi all'Europa : «Il presidente deciderà» : New York - Donald Trump e Angela Merkel hanno discusso le differenze tra Stati Uniti e Europa, dal commercio all'Iran, sfoderando toni più incoraggianti del passato, quando il presidente americano e ...

Europa League - insulti all'arbitro : la Uefa apre un'inchiesta contro Simeone : La Uefa ha aperto un procedimento nei confronti del tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, espulso durante la semifinale di andata di Europa League contro l'Arsenal. Il tecnico, andato su ...

Borsa : Europa chiude positiva - Milano controcorrente -0 - 47% - Cnh ok dopo conti : Alla chiusura, Milano ha segnato un -0,47%, sopra i minimi di seduta, ma con il Ftse Mib tornato sotto quota 24.000 punti, Parigi e' salita dello 0,54%, anche se l'economia ha rallentato il passo, ...

Rifugiati in carico per 10 anni? I paesi del Sud Europa insorgono contro la proposta : Da EuropaToday - Migranti, nessun compromesso al ribasso. In un documento di tre pagine rivolto a Bruxelles...

L'Europa contro i No Vax : Per informare e soprattutto garantire la copertura del 95% del territorio Ue la commissione ha approvato unprogetto per sviluppare e attuare piani vaccinali nazionali e regionali entro il 2020 -

Europa League - Arsenal spreca contro Atletico. Marsiglia ok : La squadra di Rudi Garcia ha battuto 2-0 il Salisburgo, mentre gli uomini guidati da Wenger sono stati bloccati sull'1-1 dai Colchoneros

Europa League : risultati semifinali - impresa dell’Atletico a Londra in inferiorità numerica per 80 minuti. Marsiglia facile contro il Salisburgo [FOTO] : 1/38 ...

Europa League : a fine primo tempo 0-0 tra Arsenal e Atletico Madrid - Marsiglia in vantaggio contro il Salisburgo [FOTO] : 1/36 ...

Pedica : pugno duro contro la Roma in Europa e ritorno a porte chiuse : Roma – Di seguito le parole di Stefano Pedica (Pd). “La Uefa, come fece con il Liverpool, deve sospendere la Roma dalle competizioni europee e far giocare a porte chiuse la partita di mercoledì prossimo all’Olimpico. La violenza dentro e fuori dagli stadi va punita severamente. Fatti come quelli avvenuti prima della partita Liverpool-Roma non devono mai più accadere. Non si può permettere a poche mele marce di rovinare il ...

Europa League - Arsenal - che sfida con l'Atletico. Lacazette contro Griezmann : "No, il momento dell'addio non l'ho deciso io". A Londra c'è una super semifinale di Europa League, Arsenal-Atletico, che sarà anche l'ultima partita europea all'Emirates di Wenger, il tecnico che per ...