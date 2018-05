Lega Nazionale Dilettanti | incontro con organi giustizia

Enna Seconda edizione festival nazionale della Legalità teatro scuola Tale'Tale'Talia - al teatro Garibaldi di Enna dal 2 al 5 maggio. : La sera, sempre al Garibaldi, presentati dall'attrice ennese Lorenza Denaro, spettacoli ed eventi sul tema portati in scena da compagnie teatrali professioniste. Due gli eventi fuori dal cartellone ...

Conferenza stampa presentazione II edizione Festival nazionale della Legalità teatro scuola Tale' Tale' Talia. : Saranno presenti la presidente dell'associazione l'Alveare Caterina Polopoli, il direttore del Festival Paolo Patrinicola, il sindaco di Enna Maurizio Dipietro e l'assessore agli spettacoli Francesco ...

Regionali - il Molise diventa laboratorio nazionale : sfida tra M5s e centrodestra. L’uomo di Fi e Lega era con centrosinistra : Il piccolo Molise laboratorio d’Italia? A sentire il leader della Lega, Matteo Salvini, i circa 332mila elettori che domenica prossima saranno chiamati alle urne avranno un compito che va al di là del semplice rinnovo del Consiglio regionale. “Se vinciamo in Friuli (dove si vota il 29 aprile, nda) e in Molise nel giro di 15 giorni si fa il governo”, ripeteva qualche giorno fa il segretario del Carroccio nel suo tour elettorale a Montenero di ...

May a Westminster - raid "nell'interesse nazionale". Ma rapporto del Labour la accusa : "Azione ilLegale" : L'attacco congiunto con Stati Uniti e Francia è stato un'operazione "di interesse nazionale" per il Regno Unito. Questo dichiarerà, secondo il Guardian e altri media britannici, la premier Theresa May alla Camera dei Comuni. "È di interesse vitale evitare che si torni ad usare armi chimiche in Siria e mantenere e difendere il consenso globale sul fatto che questo tipo di armi non deve essere usato", si legge sulla bozza del ...

Carmine - l'ambizioso progetto di restauro studiato da una deLegazione internazionale : Ubriaco rovescia cassonetti, picchia i poliziotti e ne manda uno all'ospedale: arrestato 3 Falsi corridori rubano biciclette a una Gran Fondo: arrestati due piacentini 4 Chiede continuamente soldi per ...

Volley : la Lega Femminile al CEV Forum 2018 parlare di attività internazionale : LUSSSEMBURGO- Si è aperto questa mattina, a Lussemburgo, il CEV Forum 2018, un convegno organizzato dalla Confederazione Europea in cui tutte le componenti del Volley - Club, Leghe, Federazioni, ...

Renzi : mai con Lega-M5s.Governo unità nazionale?Appelli ad altri : Roma, 12 mar. , askanews, 'Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso. Sono stati 4 anni difficili ma belli. Abbiamo fatto uscire l'Italia dalla crisi. Quando finirà la campagna di odio tanti ...

Intervista a Matteo Renzi : «Noi mai con Lega e M5S - sono estremisti. Unità nazionale? Giochi chi ha vinto» : Il segretario dimissionario parla a poche ore dalla Direzione in cui saranno formalizzate le sue dimissioni: «Lascio, deciderà l’assemblea. Ho visto piaggeria e viltà. Se mi candiderò alle primarie? Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso»

Elezioni - Bossi : “Il risultato basso di Berlusconi? Ha detto troppe cazzate. La Lega è forte ma a livello nazionale si ferma subito” : “Il risultato basso di Berlusconi? Era prevedibile, ha detto troppe cazzate. Come quando ha detto “do il lavoro ai giovani, non facendo pagare i contributi Inps alle imprese”. Ma così salta il paese”. C’era anche Umberto Bossi alla festa organizzata dai militanti leghisti di Varese per Attilio Fontana, il presidente della Regione Lombardia. Neoeletti, amici di Fontana (tra cui anche l’ex ministro Francesco ...

M5S «ruba» il Sud a Pd-Fi - la Lega diventa «nazionale» : Nelle ex «zone rosse» i Dem al minimo storico del 26,7%, al Nord Forza Italia solo quarta. Il Carroccio dilaga dove è più cresciuto il tasso di presenza di stranieri, i grillini nelle province dove è più alta la disoccupazione ...

'Aprite la città' : Alessio Lega dal vivo al Museo Archeologico Nazionale per iniziativa di 'Radio Orvieto Web' : Dopo una assidua frequentazione col Nuovo Canzoniere Italiano , con il quale ha portato in scena uno dei più acclamati spettacoli del folk revival italiano "Bella Ciao" anche nell'edizione 2016 di ...

Alemanno nella sede della Lega a Caserta : 'È partito nazionale' : Dobbiamo consolidare la realtà organizzativa e politica per equilibrare il gap tra Nord e Sud della Lega. Il primo passo, peró, è fatto'. Presenti al fianco di Alemanno il candidato capolista al ...

Assemblea nazionale antiracket : presente una deLegazione brindisina : BRINDISI - Anche una delegazione brindisina delle associazioni antiracket aderenti alla Fai , Federazione delle Associazioni antiracket e Antiusura Italiane, all'Assemblea annuale delle associazioni ...

Volley - SuperLega 2018 – 25^ giornata - i migliori italiani. Vettori rinasce - Fei da Nazionale - Argenta prende fiducia : Nel weekend si è disputata la 25^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati. ALESSANDRO FEI. Sta disputando una delle migliori stagioni della sua vita, è sempre scatenato e macina punti come un ossesso. L’opposto di Piacenza merita il ritorno in Nazionale. Fox sigla 22 punti (52% in attacco e addirittura 6 aces) nel match perso al tie-break ...