Lega apre a governo di scopo | il Quirinale ci riflette

Governo - Luigi Di Maio apre al Pd : 'Con la Lega abbiamo chiuso'. Salvini : 'Ora i grillini amoreggiano con Renzi. Incoerenti' : Ma nessuna forza politica può fare da sola, nessuno può dare un Governo a questo Paese da solo. Per questo abbiamo ribadito la disponibilità' a un confronto con il Pd. ' Chiedo al Pd di venire al ...

Consultazioni Fico - Martina apre a M5s/ Governo diretta live : "alleanza Pd - senza Lega". Salvini "non esiste" : Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina

Maurizio Martina - il reggente Pd apre all'accordo con M5s : 'Solo se rompono con Lega e Centrodestra' : Il primo passo in avanti verso un'alleanza M5s-Pd arriva dal segretario reggente Maurizio Martina , più che ottimista dopo la consultazione a Montecitorio con il presidente della Camera Roberto Fico. ...

M5s - Martina apre al dialogo : "Chiudete la porta alla Lega - poi vediamo..." : Il Partito democratico lascia l'Aventino. La linea dell'opposizione a oltranza, portata avanti in queste settimane dal segretario ombra Matteo Renzi, sembra lasciar spazio al dialogo. Al termine del ...

FICO - CONSULTAZIONI M5S-PD/ Diretta live Governo : Martina apre - "possibile percorso comune". Incognita Lega : FICO, mandato per Governo M5S-PD: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina

Cinque Stelle-Pd - incarico a Fico. Mattarella : nessuna novità da Lega e M5S. Salvini irritato - Martina apre : Il mandato affidato al presidente della Camera dal capo dello Stato: l’esponente 5 Stelle ha tempo fino a giovedì. Mattarella: «Un dovere dare presto un governo al Paese». Duro Salvini: «Se esclusi faremo passeggiata a Roma». Di Maio: «Ok a dialogo col Pd»

Di Maio riapre alla Lega : "Possiamo fare un buon lavoro per il Paese" : Affare chiuso tra Lega e Movimento 5 Stelle. Stando alle parole di Di Maio non si direbbe. 'Credo fortemente nel fatto che con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per questo Paese - ...

Si riapre il dialogo M5s-Lega - Di Maio : fiducioso - faremo il governo : Mentre il Quirinale certificava come "impraticabile" l'ipotesi di una maggioranza di governo centrodestra-M5s, fuori dal palazzo Salvini riprendeva il filo con Luigi Di Maio, che chiude definitamente a Fi: "La sentenza Stato-mafia mette una pietra tombale sul Cavaliere, Salvini decida" afferma. A stretto giro, la nota del Cavaliere: "Noi responsabili, ma M5s ci ha mancato rispetto. Impraticabile un governo con i Cinquestelle"

Autosalone riassegnato a una vittima della mafia - Riapre a Palermo allinsegna della Legalità : Sui beni confiscati alle mafie a Milano si tiene persino un festival annuale, tanti sono. Gli immobili recuperati dallo Stato, infatti, hanno da tempo superato quota 11.000; quasi 5.000 sono in Sicilia. La sconsolante leadership vale anche per le imprese: sono 146 le aziende di Palermo passate dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Seguono in classifica ...

Governo - Berlusconi apre al Pd E Salvini : "Mai. Silvio sbaglia" Lega-M5s - sms ad Affari : "Spiragli" : "Serve un Governo del centrodestra che trovi i voti in parlamento", tutte le altre ipotesi "sono spiacevoli, deprecabili e dannose per il paese". Silvio Berlusconi rompe il silenzio Segui su Affaritaliani.it

Di Maio - no a Berlusconi : «Disponibili a dialogo solo con la Lega». Ma apre ad appoggio esterno di Fi e Fdi : «L’accordo con i Cinque stelle è di parlare di cose da fare. Se cadono i veti si parte, si parla di programmi», spiega il leader della Lega Salvini alla guida della delegazione del centrodestra all’incontro con la presidente del Senato Casellati. Forza Italia contro l’ipotesi prospettata dal capo politico M5S: da Di Maio prova di immaturità...

Salvini : “Il M5S tolga il veto su Berlusconi”. Di Maio : “Dialogo con Lega - ma ci sono dei limiti” - però apre al sostegno esterno di Fi e Fdi : L’incontro tra Luigi Di Maio, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, rappresentanti del M5S, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella è durato circa un’ora. Di Maio ha risposto a Salvini che ne primo pomeriggio aveva invitato i 5S a non porre veti a Berlusconi: «Co...

J-AX APRE NEGOZIO DI MARJUANA LegaLE/ Invece di lamentarci - diamo ai giovani un amore più grande : A Milano J-AX ha inaugurato i suoi negozi di "cannabis LEGALE". Un successo. Ma i giovani hanno qualcosa di più grande che li induca a rinunciare?

J-AX APRE NEGOZIO DI "MARIJUANA LegaLE"/ Mr Nice con Grido e Takagi : "Maria Salvador" anche a Verona : J-AX APRE NEGOZIO di "marijuana legale" a Milano: il rapper svela i motivi della sua scelta e fa una promessa ai fans che troveranno ma "marijuana più buona".