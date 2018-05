Lecce- Paganese - una piacevole scena sorprende tutti gli spettatori : la foto : La goornata di domenica 29 aprile resterà ben impressa nelle menti dei tifosi del Lecce. Addio Serie C e finalmente il ritorno nel calcio che conta: la Serie B. Una promozione storica e sudatissima, dopo 6 anni passati tra mille difficoltà e tante delusioni in un campionato che non appartiene alla piazza salentina. Alle 19.26 l'arbitro ha fischiato la fine della gara contro la Paganese ed il boato di gioia del Via del mare è stato fortissimo. La ...

Video/ Lecce Paganese (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C girone C) : Video Lecce Paganese (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita del Via del Mare. Il gol di Armellino spezza la maledizione: i salentini sono in Serie B dopo sei anni(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Con il biglietto Lecce-PAGANESE ingresso gratuito ad 'Esteticamente in Fiera" : Il Barber Show, legato al mondo della barberia, e il Beauty Contest la cui vincitrice parteciperà al programma di Alfonso Signorini, "Casa Signorini", in programmazione sulla piattaforma web tv 361. ...

Lecce - Paganese - è caos : domenica qualche pagante resta fuori? Video : La situazione diventa delicata e di difficile gestione. Come è risaputo, domenica per #Lecce- Paganese ci sara' il pienone al Via del mare e ci sara' gente che arrivera' da ogni parte d'Italia e non solo: da Verona, da Roma, da Bolzano e addirittura dal Belgio e dalla Finlandia, i tifosi salentini saranno tantissimi e sono tutti pronti a sostenere il Lecce. Per la sfida si sono registrati due sold out al Via del mare. Il primo, martedì, dopo una ...

Lecce - Paganese : arriva una sorpresa sugli spalti Video : #Lecce - Paganese è la gara più attesa del prossimo turno di Serie C [Video]. Dopo il primo sold out, si è registrato anche il secondo. I biglietti in più messi a disposizione dopo l'approvazione della richiesta di aumento della capienza del Via del mare sono stati polverizzati in un'ora e mezza e si prevedono 23.000 spettatori. A proposito, c'è da sottolineare che tra paganti ed abbonati si arrivera' a 18.200 e tutti gli altri posti saranno ...

Lecce - Paganese : arriva una sorpresa sugli spalti : Lecce - Paganese è la gara più attesa del prossimo turno di Serie C. Dopo il primo sold out, si è registrato anche il secondo. I biglietti in più messi a disposizione dopo l'approvazione della richiesta di aumento della capienza del Via del mare sono stati polverizzati in un'ora e mezza e si prevedono 23.000 spettatori. A proposito, c'è da sottolineare che tra paganti ed abbonati si arriverà a 18.200 e tutti gli altri posti saranno divisi tra ...

