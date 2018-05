Le posizioni non negoziabili allontanano il governo

12 esposizioni da non perdere alla Design Week di Milano : Negozi, boutique e showroom vestiti a festa, orde di visitatori anche nel più microscopico dei vicoli, stanze degli hotel dai prezzi inavvicinabili e un’eco di “esperienziale, avanguardistico, sensoriale” che si diffonde a spron battuto nell’aria. L’atmosfera a Milano inizia a scaldarsi in attesa della nuova edizione della Design Week, che anche quest’anno – in concomitanza con il Salone del Mobile alla Fiera di Rho ...

Governo : Fedriga - da Di Maio solo veti e imposizioni - non ci piace : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – ‘Più che un’offerta mi sembrano imposizioni e veti e questo non ci piace”. Così Massimiliano Fedriga, deputato della Lega e candidato presidente alle regionali in Friuli, su Rai Radio1 commentando l’offerta di Luigi Di Maio al Carroccio.‘Dalle urne sono usciti alcuni giudizi – sottolinea Fedriga – la maggioranza relativa è del centrodestra; il Pd è uscito sconfitto e ...

Salvini a M5s : noi i più votati - non subiamo veti o imposizioni : Roma, 3 apr. , askanews, 'A differenza dei 5Stelle, la Lega esclude qualsiasi alleanza di governo col Pd bocciato dagli italiani. La coalizione che ha preso più voti è quella di centrodestra e da ...

Assunzioni San Carlo 2018 : offerte lavoro per laureati e non solo - le posizioni aperte - : Si cerca una figura da inserire come stage che sia laureata in Economia o Marketing. Si richiede anche la conoscenza della lingua inglese, Power Point, Excel e Outlook. Gradita esperienza nei settori ...

Asse Lega – M5S - Toti : “posizioni troppo distanti. Sarebbe una confusione non d’aiuto al Paese” : “Preoccupato dall’Asse Lega – 5Stelle? Non credo sia interesse di nessuno dei due, hanno detto in campagna elettorale cose molto diverse, con programmi distanti. Sarebbe una confusione che non aiuta il Paese, le forze politiche dovrebbero dialogare civilmente su tutto ma una cosa è l’istituzione, un’altra il Governo. Abbiamo fatto campagna dicendo delle cose agli elettori ora vanno rispettate”, così il ...