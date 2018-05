Lazio | Inzaghi e le facce da Champions

Torino-Lazio 0-1 - Inzaghi : 'Ora tutto nelle nostre mani' : Roma, 30 apr. , askanews, La Lazio supera 1-0 il Torino in trasferta e mette una seria ipoteca sulla qualificazione Champions agganciando la Roma al terzo posto e distanziando l'Inter di quattro punti.

Milinkovic-Savic in versione… Champions : la Lazio è uno spettacolo - la squadra di Inzaghi incanta e l’obiettivo adesso è vicino [FOTO] : 1/14 Spada/LaPresse LaPresse/Spada ...

Torino Lazio / Streaming video e diretta tv : Mazzarri vs Inzaghi. Orario - probabili formazioni e quote : diretta Torino Lazio, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live. Granata ormai fuori dalla corsa all'Europa, biancocelesti a caccia del quarto posto(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 16:52:00 GMT)

Torino-Lazio alle 20.45 La Diretta Inzaghi all'inseguimento della Roma : La partita tra Torino e Lazio chiude il programma della 35esima giornata di Serie A nel posticipo della domenica sera: i granata hanno 47 punti, occupano la decima posizione in classifica e puntano a ...

Lazio - Inzaghi : ''Calendario difficile ma la Champions dipende solo da noi'' : ROMA - Nella partita d'andata, tra mille polemiche, il Torino era riuscito a vincere con la Lazio all'Olimpico. Adesso la squadra biancoceleste si trova di nuovo di fronte i granata, con uno spirito ...

Lazio - Inzaghi non fa calcoli : "Pensiamo solo a noi stessi" : Quattro finali, senza fare calcoli. Simone Inzaghi si prepara alla sfida col Torino senza pensare a eventuali scivoloni di Inter e Roma nella corsa alla Champions League. La Lazio, infatti, fra le ...

Inzaghi - Lazio padrona del suo destino : ANSA, - ROMA, 28 APR - "Abbiamo il destino nelle nostre mani. Abbiamo cominciato un lungo ciclo e con un calendario complicato, ma giocheremo pensando che sia una finale, contro una squadra con ottimi ...

Lazio - Inzaghi : 'Abbiamo il destino tra le mani. Un onore ospitare il Liverpool' : La corsa Champions continua e la Lazio non ha intenzione di fermarsi. Alla vigilia della sfida in trasferta contro il Torino, il tecnico biancocelste Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel ...

Lazio - Inzaghi recupera anche Lukaku : Buone notizie per il tecnico biancoceleste che ritrova in gruppo il belga. L'unico assente sarà Marco Parolo

Lazio - Luis Alberto saluta Iniesta : 'Grazie Don Andrès'. Inzaghi riabbraccia Lukaku : L'addio di Andrès Iniesta al Barcellona, dopo 22 stagioni consecutive, non ha lasciato indifferente neanche Luis Alberto. Il trequartista della Lazio su Instagram ha reso omaggio al connazionale ...

Lazio - Inzaghi in ansia per Parolo : Domani pomeriggio partirà l'operazione Torino dove la Lazio sarà seguita da almeno mille tifosi , biglietti in vendita a 20 euro per il settore ospiti, . Inzaghi ritrova la squadra dopo due giorni di ...

Lazio - Inzaghi : 'Salisburgo una serata storta. Siamo ripartiti grazie ai tifosi' : Il Teatro Ghione di Roma, ancora una volta, si è vestito di biancoceleste. Ieri sera è andato in scena 'Lazio 1915 amore e guerra', uno spettacolo dedicato alla squadra dell'epoca, tenendo viva l'...

Lazio - Inzaghi : 'Ora quattro partite al massimo' : 'Al di là di quello che fanno gli altri, noi dobbiamo guardare a noi stessi. Mancano quattro partite molto importanti e cercheremo di farle al massimo'. Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ...

