Lazio | Immobile prova la rincorsa disperata

Lazio - lesione per Immobile proverà il recupero per l Inter : ROMA - Primi esami in mattinata per Immobile e Radu, che intorno alle 9 si sono presentati in clinica Paideia per sottoporsi a degli accertamenti dopo i problemi muscolari evidenziati nell'ultima ...

Tegola sulla Lazio - per Ciro Immobile la stagione è finita : Il pianto di Ciro Immobile poco dopo l' infortunio muscolare accusato al tredicesimo minuto del primo tempo di Torino-Lazio , 0-1, fotografa alla perfezione il morale dell' attaccante italiano in ...

Lazio - Immobile : 'Grazie a tutti per il vostro affetto' : 'Grazie veramente di cuore per i numerosi messaggi che mi state mandando, il vostro affetto mi fa enormamente piacere. Forza Lazio'. Ciro Immobile si affida ad Instagram per ringraziare i tifosi della ...

Lazio - Luis Alberto : 'La Champions è nelle nostre mani'. Domani controlli per Immobile : 'In campionato il nostro obiettivo è la qualificazione in Champions e dipenderà soltanto da noi'. Parola di Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio, intervistato da radio Onda Cero, ha fatto il ...

Lazio - Immobile ko : si sospetta uno stiramento del flessore destro : La Lazio batte il Torino e stacca l'Inter in classifica ma potrebbe perdere Ciro Immobile per il finale di stagione. Il sospetto è quello di uno stiramento del flessore della coscia destra da ...

La Lazio perde Immobile - non il ritmo Champions : Avrebbe dovuto essere la partita degli attaccanti. Nello specifico, Ciro Immobile e il Gallo Belotti. Invece, come non detto: Toro-Lazio ha spedito sugli scudi prima Salvatore Sirigu, di professione portiere, e poi Sergej Milinkovic-Savic. Granata dalla scorsa estate il primo, dopo qualche anno in giro tra Francia e Spagna, laziale dal 2015 il secondo. E dunque: Sirigu ha parato un rigore a metà primo tempo a Luis Alberto, capitolando però ...

Lazio - Lulic : 'Non dobbiamo rilassarci'. Immobile ko : finale di stagione a rischio : Non fa calcoli Senad Lulic. 'Finché la Champions non sarà matematicamente raggiunta, non dobbiamo rilassarci, non avremo avversari semplici - ribadisce il capitano della Lazio, al termine della ...

La Lazio vince anche senza Immobile : 1-0 al Toro e +4 sull'Inter - decide Milinkovic : tra poco il report completo... Cronaca Grande partenza della Lazio che sfiora subito il gol con Murgia, ma il giovane centrocampista dei biancocelesti viene chiuso da Sirigu dopo il tocco smarcante di Luis Alberto. Il Torino deve ...

Serie A 2018 - Torino-Lazio 0-1 : decide Milinkovic-Savic - biancocelesti verso la Champions League. Si infortuna Immobile : La Lazio ha sconfitto il Torino per 1-0 nel posticipo della 35^ giornata della Serie A 2018 di calcio e ha così agganciato la Roma al terzo posto in classifica. I biancocelesti hanno ottenuto un successo pesantissimo sul campo dei granata: ora hanno quattro punti di vantaggio sull’Inter a tre giornate dal termine del campionato, un posto nella prossima Champions League sembra ormai essere al sicuro ma bisognerà mantenere la massima ...

