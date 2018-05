' Lavoro nei festivi | ma solo se è utile'

Com’è cambiato il Lavoro in Italia e come cambierà ancora nei prossimi 10 anni : Nuovi e vecchi mestieri, nuovi e vecchi contratti, tecnologia, automazione, competenze. Sono i cambiamenti che hanno attraversato il mondo del lavoro negli ultimi 10 anni e che probabilmente caratterizzeranno i prossimi dieci. Una disamina completa è impossibile, ma si può tentare di porre l'attenzione su alcuni elementi, concentrandoci sul nostro Paese. Eccoli...

Lavoro nero nei cantieri - multe per 33mila euro a due imprenditori : Siena, 28 aprile 2018 - Costa caro l'impiego di manodopera clandestina in un cantiere: i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siena , impegnati in controlli a tappeto contro il Lavoro nero ...

Lavoro nei campi : "giovani tornano all'agricoltura"/ Coldiretti - mestiere della terra non è "ultima spiaggia" : Coldiretti: "ritorno epocale dei giovani all'agricoltura". Il rapporto presentato nel primo Open Day dell'agricoltura a Bari: 30mila domande in 2 anni per accedere ai finanziamenti.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 20:05:00 GMT)

'Lavoro nero' e 'morti bianche' in edilizia : controlli dei carabinieri nei cantieri del vibonese : Vibo Valentia " Si è conclusa, in provincia di Vibo Valentia, una vasta attività ispettiva disposta a livello nazionale nel settore dei cantieri edili e finalizzata al contrasto del "lavoro nero" ed ...

Cresce l'occupazione in Bergamasca Ecco la classifica del Lavoro nei Comuni : Una situazione non troppo mossa quella delle imprese nel primo trimestre 2018 che si chiude con 94.911 attività registrate in provincia di Bergamo, ma buone notizie sul fronte dell'occupazione, ...

"No al Lavoro nei giorni di festa" - ma lo sciopero del 25 aprile non ferma la spesa : Da una parte c'è la volontà sindacale di tutelare i dipendenti dal "rischio" di dover lavorare in un giorno festivo...

Primo maggio - i sindacati : al centro salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro : I temi cari ai sindacati per l'edizione 2018: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tanta musica a Roma per il 'concertone'

Lavoro nei festivi a Genova - grande distribuzione divisa : Coop e Basko chiusi il Primo maggio : Dopo la protesta dei sindacati per il 25 aprile e il 1° maggio lavorativi, la grande distribuzione risponde con aperture in ordine sparso

Lavoro : mobilitazione della politica toscana per i precari nei servizi pubblici : Firenze " La Giunta regionale è impegnata ad adoperarsi presso "tutte le sedi istituzionali, comunali, regionali, parlamentari, governative e ministeriali" per "l'urgente necessità di trovare una ...

Nei paesi civili la maternità è una cosa bella anche nel pubblico. E il Lavoro non è mai un problema : Comunica al capo di essere incinta e lui le fa un contratto a tempo indeterminato. È bastata questa concatenazione di fatti per suscitare l'interesse della stampa italiana, che ha immediatamente legato i due eventi di per sé separabili (restare incinta e avere un contratto stabile) e sottolineato l'eccezionalità del caso. La stessa mamma, Delia Barzotti, dipendente dell'azienda triestina Cpi-Eng, si è definita ...

Milano. La sicurezza nei luoghi di Lavoro : una priorità per il Comune : Il Comune di Milano conferma il proprio impegno nel diffondere e promuovere una nuova cultura del lavoro e della sicurezza

Shakejob : arriva l'App per combattere il Lavoro nero nei bar : Pumarolli ritiene che la situazione sia deleteria "non solo per l'economia del nostro Paese ma anche per i soggetti coinvolti, che non sono protetti in alcun modo". Se da parte sua il governo ha ...

Primo Maggio. A Prato quest'anno la festa del Lavoro. Al centro la salute e la sicurezza nei luoghi di Lavoro : ... sono fattori evidenti di quanto ci sia necessità di porre il tema della tutela della salute e sicurezza al centro dell'attenzione del mondo del lavoro. A dieci anni, poi, dall'emanazione del Dlgs n.

Tornano a crescere le vittime sul Lavoro Il 12% in più nei primi tre mesi dell’anno : Una strage infinita. Una strage che come certificano i dati dell’Inail dopo molti anni di discesa sono tornati ad aumentare in modo evidente. Gli infortuni mortali dal 2000 al 2016 si erano dimezzati; nel 2017 e in questo scorcio di 2018 sono tornati a crescere. Nel 2017 le denunce all’Inail di «infortunio sul lavoro con esito mortale» sono state i...