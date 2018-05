Lavoro | i dipendenti della Regione proclamano lo stato di agitazione

Rimini - azienda regala biscottini alla marijuana ai dipendenti : 'Contro lo stress da Lavoro' : Una società riminese, la Black marketing guru, startup di giovani manager della comunicazione e marketing su Internet, ha deciso di aggiungere ai benefit per i 30 dipendenti tisane e biscotti alla ...

Rimini - azienda regala tisane e biscottini alla marijuana ai dipendenti : 'Contro lo stress da Lavoro' : Una società riminese, la Black marketing guru, startup di giovani manager della comunicazione e marketing su Internet, ha deciso di aggiungere ai benefit per i 30 dipendenti tisane e biscotti alla ...

Rimini - azienda regala tisane e biscottini alla marijuana ai dipendenti : 'Contro lo stress da Lavoro' : Una società riminese, la Black marketing guru, startup di giovani manager della comunicazione e marketing su Internet, ha deciso di aggiungere ai benefit per i 30 dipendenti tisane e biscotti alla ...

Altri furbetti del cartellino : 6 dipendenti comunali andavano in piazza durante l'orario di Lavoro : Altri furbetti del cartellino. Altri impiegati statali che si occupano dei fatti loro nelle stesse ore in cui risultano presenti in ufficio. Al Comune di Cosoleto, paesino in provincia di Reggio Calabria, alcuni dipendenti avevano l'abitudine di stare in piazza a chiacchierare durante l'orario di lavoro. Sei di loro sono stati scoperti dalla Procura di Palmi e ora devono difendersi da accuse che vanno dalla truffa aggravata ai danni dello Stato ...

Lavoro - Pastorino - Leu - : Bene dipendenti non licenziati al Gaslini - ripartiamo da lavoratori - : Grazie all'ottimo Lavoro dei sindacati e alla nostra presenza siamo riusciti a ripristinare un po' di quella buona politica, che spesso purtroppo manca. Ed ecco i risultati, niente licenziamenti e ...

Pozzuoli - ai domiciliari 10 dipendenti di un parcheggio comunale. In bici sul lungomare durante l’orario di Lavoro : Timbravano il cartellino, ma invece di lavorare nel parcheggio comunale facevano un giro in bicicletta o in scooter sul lungomare di Pozzuoli. Dieci dipendenti di una struttura multipiano della città partenopea sono finiti agli arresti domiciliari. Sette di loro sono accusati di associazione per delinquere finalizzata a truffare la pubblica amministrazione, mentre per tutti c’è quella di truffa continuata aggravata. I sette dipendenti del ...

Pozzuoli - in bici sul lungomare invece che al Lavoro : arrestati 10 dipendenti comunali : Ancora furbetti del cartellino . Ufficialmente erano in servizio, ma negli stessi orari in cui risultavano a lavoro erano sul lungomare in bici o scooter. È quanto hanno scoperto i Carabinieri che a ...

Ficarra - indagati 23 dipendenti comunali su 40 per assenteismo. “Al mercato in orario di Lavoro. Sistema patologico” : C’era chi andava al mercato, dal meccanico o all’ufficio postale. Chi si prendeva delle lunghissime “pause caffè“. E chi, fra i dirigenti, permetteva tutto questo perché “si era sempre fatto così”. A Ficarra, un comune in provincia di Messina, secondo la procura, più della metà dei dipendenti si assentava da lavoro senza timbrare il cartellino: 23 su quaranta sono accusati di truffa aggravata e continuata ai ...

JoJob - l'app che premia i dipendenti che vanno a Lavoro a piedi : Un incentivo per chi va a lavoro in bicicletta o a piedi: adesso è possibile anche in Italia grazie a 'JoJob Bici e piedi', l'app creata dal servizio di car pooling aziendale, per la cosiddetta mobilità...

Lavoro - Confesercenti lancia l'allarme : occupati indipendenti continuano a sparire : "Da tre anni, lentamente, la nostra economia sta uscendo dalla crisi che in due ondate, tra il 2007 ed il 2013, ha colpito duramente i settori produttivi, le famiglie e le condizioni di vita dei ...

Lavoro - Confesercenti lancia l'allarme : occupati indipendenti continuano a sparire : "Da tre anni, lentamente, la nostra economia sta uscendo dalla crisi che in due ondate, tra il 2007 ed il 2013, ha colpito duramente i settori produttivi, le famiglie e le condizioni di vita dei ...

Lavoro - Confesercenti lancia l'allarme : occupati indipendenti continuano a sparire : "Da tre anni, lentamente, la nostra economia sta uscendo dalla crisi che in due ondate, tra il 2007 ed il 2013, ha colpito duramente i settori produttivi, le famiglie e le condizioni di vita dei ...

Lavoro : Donazzan incontra dipendenti Italiaonline - Regione Veneto con voi : Venezia, 23 mar. (AdnKronos) - Oggi l’assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan ha incontrato la rappresentanza veneta dei dipendenti di Italiaonline Spa in merito alla situazione di difficoltà nella quale versa l’azienda. Italiaonline lavora nel settore della pubblicità digitale e dei servizi in

Lavoro : Donazzan incontra dipendenti Italiaonline - Regione Veneto con voi : Venezia, 23 mar. (AdnKronos) – Oggi l’assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan ha incontrato la rappresentanza veneta dei dipendenti di Italiaonline Spa in merito alla situazione di difficoltà nella quale versa l’azienda. Italiaonline lavora nel settore della pubblicità digitale e dei servizi internet per le piccole e medie imprese. E’ presente su quasi tutto il territorio nazionale e conta circa 1100 lavoratori. In ...