Lavoro | Gentiloni | è la prima sfida per chi governa

Primo maggio - sindacati in piazza a Prato. Gentiloni 'Pensiamo al Lavoro che non c è e alla sua dignità' : ROMA - sindacati in piazza a Prato per questo Primo maggio, festa dei lavoratori, in nome della 'Sicurezza: il cuore del lavoro'. Il corteo di Cgil, Cisl e Uil, partono da piazza Mercatale per ...

1° Maggio - Gentiloni : “Il Lavoro è la prima sfida per chi governa” : “Festeggiamo il lavoro, pensando anche a quello che non c’è e alla dignità che ogni lavoro dovrebbe avere. È la prima sfida per chi governa“: lo scrive su Twitter il premier uscente Paolo Gentiloni. L'articolo 1° Maggio, Gentiloni: “Il lavoro è la prima sfida per chi governa” sembra essere il primo su Meteo Web.

Filiera vino - Gentiloni : «Non sprecare Lavoro fatto» : «Questa Italia ha bisogno di non sprecare il lavoro che è stato fatto e di proseguire in un cammino che ci renda forti e competitivi nel mondo». Così il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, intervenendo ad un convegno promosso dall'Unione Italiana

Gentiloni - non sprecare Lavoro fatto : ANSA, - VERONA, 16 APR - "Questa Italia ha bisogno di non sprecare il lavoro che è stato fatto e di proseguire in un cammino che ci renda forti e competitivi nel Mondo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni intervenendo ad un convegno nel corso di Vinitaly a Verona. Il premier ha definito le imprese del vino protagoniste di "una ...

Gentiloni a Vinitaly : Italia vincente - non sprecare Lavoro fatto : Verona, 16 apr. , askanews, 'In vino veritas. Se c'è una veritas è che questa realtà , il vino Italiano ndr, ha bisogno di un contesto in cui il lavoro fatto in questi anni non venga disperso. Abbiamo ...

Gentiloni : danni e paura per scosse. Protezione civile a Lavoro : Roma, 10 apr. , askanews, 'Muccia, Pieve Torina. Ancora scosse, danni, paura. La Protezione civile impegnata sul posto con i sindaci e le popolazioni colpite'. E' quanto scrive su Twitter il ...

Pd : Gentiloni - auguri a capigruppo - li attende Lavoro importante : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “Complimenti e auguri ai nuovi capigruppo del PD @graziano_delrio e @AndreaMarcucci. Li attende un lavoro importante al servizio del Paese”. Lo scrive su twitter Paolo Gentiloni. L'articolo Pd: Gentiloni, auguri a capigruppo, li attende lavoro importante sembra essere il primo su Meteo Web.

Strategia del carciofo Il Lavoro del Quirinale e lo scudo a Gentiloni : L'Europa lo invoca: «Abbiamo fiducia nel presidente». Il centrodestra, da Salvini a Tajani, lo incoraggia: «Contiamo sulla sua saggezza e la sua capacità». Pure Di Maio lo blandisce: «Il capo dello Stato agirà con autorevolezza». Tutti lo guardano, tutti lo cercano, tutti aspettano un suo cenno, un coniglio dal cilindro, e lui che fa? Nulla, perché nulla è esattamente la cosa ...

Gentiloni al Lavoro a palazzo Chigi - vede Padoan e Calenda : Roma, 3 mar. , askanews, Sabato di lavoro per il premier Paolo Gentiloni che questa mattina ha incontrato a palazzo Chigi prima il ministro dell'Economia Paolo Gentiloni e poi il ministro per lo Sviluppo Carlo Calenda. Secondo quanto si è appreso da fonti di governo, la prossima riunione la prima dopo le elezioni- del …

Whirlpool : Gentiloni - Embraco sospende licenziamenti - ottimo Lavoro Calenda : Roma, 2 mar. (AdnKronos) - "Embraco sospende i licenziamenti. Un accordo importante per centinaia di lavoratori. ottimo lavoro del ministro dello Sviluppo Economico,Carlo Calenda". Così in una nota il premier, Paolo Gentiloni dopo l'accordo raggiunto al Mise al termine dell'incontro tra azienda e si

**Lavoro : Gentiloni - buoni frutti - ora non andare fuori strada** : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Più crescita, meno deficit, più occupati, cala anche il debito pubblico. La politica dei nostri governi dà buoni frutti. Ora impegno perché crescita economica si traduca in più crescita sociale. E per impedire che andando fuori strada tutto vada sprecato”. Lo scrive il premier Paolo Gentiloni, commentando in un tweet gli ultimi dati Istat. L'articolo **Lavoro: Gentiloni, buoni frutti, ora non andare ...