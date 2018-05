Lavoro | Di Maio | “Bisogna cambiare tutto | andiamo presto al voto”

Festa del Lavoro. Di Maio : va rivisto jobs act. Martina : sicurezza è vera emergenza : Il mio pensiero va a lavoratori senza diritti - scrive in una nota - Laura Boldrini di Liberi e Uguali. Intanto Matteo Salvini, su una ruspa, twitta: "Prendo lezioni. Faccio bene?" Buon primo maggio

Il super esperto assunto da Di Maio? Lavorò coi figli di Mattarella e Napolitano : È iniziata la Terza repubblica, ripetono a ogni occasione i vertici pentastellati. E come prova dell"assunto elencano i nomi dei "vecchi politici" della Seconda che, grazie a loro, andrebbero in archivio. Poi leggi le cronache della crisi politica che si trascina stancamente da una cinquantina di giorni, e vedi che a rincorrersi sono i soliti nomi, da Mattarella a Napolitano. Non si tratta però del presidente della Repubblica e dell"emerito, ma ...

Governo - appello di Di Maio al Pd : dal Lavoro alla povertà - ecco i punti in comune : Il leader dei 5 Stelle si dice "fiducioso perché sulla carta ci sono tanti punti di convergenza", evidenzia che "non si tratta di alleanze", le quali implicherebbero scambi di poltrone, rivendica la "massima coerenza" tra quanto detto prima del voto e quanto fatto dopo

Luigi Di Maio dopo il secondo incontro con Fico : "Siamo pronti per metterci al Lavoro col PD" : La delegazione del Movimento 5 Stelle ha tenuto oggi un incontro di 40 minuti con il Presidente della Camera Roberto Fico, a due ore di distanza dalle consultazioni col Partito Democratico. All'incontro, come accaduto anche due giorni fa, si sono presentati Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Giulia Grillo.Ecco cosa ha riferito ai giornalisti, al termine dell'incontro, Luigi Di Maio: La prima cosa che vorrei dire, visto che in questi giorni di ...

Fico al Lavoro per governo M5s-Pd. I dem : aperti al confronto. Di Maio chiude con la Lega : Il presidente della Camera riceve dal capo dello Stato l’incarico di verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di governo con dem e Movimento 5 Stelle. Martina (Pd): ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio positivo: valutiamo intesa ma resta condizione del contratto di governo. Salvini: una presa in giro ...

Governo - Di Maio : 'Con Salvini buon Lavoro' - su pensioni attese novità Video : Per la formazione del nuovo Governo, il capo politico del Movimento 5 stelle torna a sollecitare il leader della Lega con il quale si registra ancora una sintonia su diverse questioni di primaria importanza: dalla riforma #pensioni alla riduzione della pressione fiscale, dalla revisione del Jobs act alle modifiche alla legge sulla buona scuola. Ma è in particolare sulla previdenza che si registra più sinergia. Dal superamento della legge Fornero ...

Di Maio : con Salvini si può fare buon Lavoro - è affidabile : Ad avvalorare i retroscena che vogliono Matteo Salvini vicino a un'intesa con Di Maio arrivano le parole del leader pentastellato dal Salone del Mobile di Milano: «Io credo fortemente...

Di Maio : con la Lega si può fare un buon Lavoro - Video : Luigi Di Maio dal Salone del Mobile di Milano conferma la linea politica dei 5 Stelle per la formazione dell'esecutivo spiegando che l'obiettivo resta proporre a Lega o Pd ("sono alternativi") un contratto di governo sul modello tedesco. Il leader del MoVimento 5 Stelle è tornato anche all'attacco sulla sentenza di ieri di Palermo secondo cui la trattativa Stato-mafia (tra pezzi dello Stato ed esponenti di Cosa nostra) c'è stata. "Stiamo ...

