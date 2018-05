L' aut aut di Salvini | ' Mai col Pd | governo con M5S oppure elezioni'

A Beautiful Day - film al cinema il 1 maggio : trama - recensione - curiosità : A Beautiful Day è uno dei film al cinema in uscita oggi 1 maggio 2018. Si tratta di un thriller drammatico del 2017, diretto da Lynne Ramsay con Joaquin Phoenix e Ekaterina Samsonov. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE A Beautiful Day, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: You Were Never Really Here DATA USCITA: 1 maggio 2018 GENERE: Drammatico, ...

Tragedia nel Frusinate : auto finisce nel fiume - morti i due passeggeri : Una Fiat Panda è precipitata nel fiume Sacco provocando la morte di una coppia di anziani coniugi. Secondo alcuni testimoni si potrebbe trattare di un omicidio-suicidio. I corpi sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco

Nucleare Iran - Usa : "Documenti Israele autentici. Teheran ha mentito" - : Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo contro l'accordo costruito "su bugie". Ue e Gb difendono intesa. Aiea: "Nessuna indicazione credibile di attività". Netanyahu ieri ha parlato di prove che ...

Traffico autostrade Primo maggio - rientro dopo Ponte/ Controesodo ultime notizie : bollino rosso Liguria e A1

Bari - incidente sulla ss 16 all'altezza del De Palo : travolge altra auto e finisce contro il guardrail : Un'auto perde il controllo, travolge un'altra vettura e si schianta contro il guardrail. È successo nel pomeriggio sulla strada provinciale 16, all'altezza dei campi di calcio De Palo, a Palese. Lo ...

BEautIFUL : ROME FLYNN miglior attore giovane ai Daytime Emmy 2018 : Come già vi avevamo riportato, domenica 29 aprile 2018 si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Daytime Emmy 2018, uno dei riconoscimenti più importanti per la tv americana del mattino e del pomeriggio (ma che ormai da diversi anni include anche serie destinate al web). Molte erano le nomination per la soap opera BEAUTIFUL, che in questa edizione ha però portato a casa solo una statuetta per quanto riguarda le categorie artistiche: ROME FLYNN ...

Collezionista ucraino espone i suoi 5mila modellini di auto : La passione gli era sbocciata durante l'infanzia quando, con i risparmi del suo salvadanaio, ha comprato il suo primo pezzo: una FIAT-125.

Primo maggio - controesodo da bollino rosso sulle autostrade : 50 km di coda in Liguria : Traffico molto intenso sulla rete autostradale italiana a causa del controesodo del Primo maggio. Sull'Autofiori si segnalano pesanti con circa 50 chilometri di code e rallentamenti in direzione Genova, tra San Bartolomeo al mare, in provincia di Imperia, e Savona e negli innesti con l’A17, l’A6 e l’A26 in direzione Nord.Continua a leggere

Massimo Boldi tradito? Loredana De Nardis : «Non stiamo insieme da tre anni». Lui ribatte : «Le ho regalato due auto...» : Pochi giorni fa, il dramma sentimentale di Massimo Boldi aveva commosso i suoi fan: la sua compagna (da 14 anni) Loredana De Nardis, ex spogliarellista nei locali di Riccardo Schicchi, era stata...

Camusso : "Il Paese non merita voto in autunno" : Il corteo di Cgil, Cisl e Uil, oggi, Primo Maggio 2018, si è svolto a Prato, partendo da Piazza Mercatale per arrivare poi a Piazza Duomo, dove si sono tenuti i discorsi dei segretari generali dei tre sindacati, rispettivamente Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Vi ha partecipato anche Maurizio Martina, reggente del Pd. L'argomento quest'anno è la sicurezza, definita come "il cuore del lavoro", ma si è parlato anche ...