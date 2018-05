Las Vegas meta prediletta per i viaggi d' affari

Business Travel 2018 - Las Vegas destinazione top mondiale : La più grande fiera al mondo dedicata alla tecnologia, che si è tenuta a gennaio ha vantato uno spazio espositivo da record, con 2,6 milioni di piedi quadrati di spazio espositivo presso il Las Vegas ...

In arrivo un nuovo singolo di Emma - a Las Vegas per Billboard gira il prossimo videoclip : Il nuovo singolo di Emma sta per arrivare. Ad annunciarlo è la stessa artista, che in queste ore si trova a Las Vegas per l'evento di Billboard al quale è stata invitata a partecipare. L'artista ha infatti condiviso un'immagine nella quale ha inserito la scritta new single, il che fa presupporre che abbia già deciso per l'erede di L'isola ed Effetto Domino, primi due brani che ha voluto estrarre dalla sua ultima espressione discografica. ...

Un successo il concerto di Emma a Tokyo - già verso Las Vegas : “Ne vale sempre la pena” : Il concerto di Emma a Tokyo è stato un successo. D'altro canto, non ci poteva aspettare altrimenti. L'artista è volata in Giappone per l'evento Italia Amore Mio organizzato dalla Camera di Commercio Italiana a Tokyo, portando la musica del suo ultimo disco Essere qui. La sua partenza era già stata ampiamente testimoniata sui social, nei quali ha specificato di essere in partenza in compagnia di suo padre. Il concerto era stato annunciato da ...

Fortnite : Ninja stabilisce un nuovo record all'Esports Arena di Las Vegas con oltre 660.000 spettatori connessi allo stesso tempo : La popolarità di Tyler "Ninja" Blevins ha raggiunto un nuovo traguardo questo fine settimana, quando l'Esports Arena di Las Vegas ha ospitato la streamer in un evento di Fortnite per beneficenza.Al suo apice, lo stream di Ninja ha raggiunto oltre 660.000 spettatori in contemporanea, superando il precedente record di Twitch, quando ha Ninja giocò con il rapper Drake. Lo stream si è assestato a oltre 500.000 spettatori per la maggior parte della ...

Emma a Tokyo e Las Vegas dà un respiro internazionale a Essere qui : “Sono pronta? Non lo so” : Emma a Tokyo e Las Vegas per una sessione del tutto internazionale di Essere qui. L'artista aveva già annunciato la sua presenza all'estero per due eventi molto diversi, nei quali porterà la musica del suo nuovo disco di inediti rilasciato il 26 gennaio scorso. A un passo dalla partenza per il Giappone, l'artista ha condiviso le sue ultime sensazioni sui social nei quali è comparsa con suo padre, colui che la sta sostenendo in questi mesi di ...

Hangar 13 avrebbe ambientato Mafia 4 negli anni '70 a Las Vegas : Recentemente, da un report di Kotaku, sono emerse interessanti indiscrezioni sullo stato degli studi interni di 2K. La notizia più interessante, riguardava i possibili lavori su un nuovo Bioshock, ma sono emerse anche informazioni riguardo il probabile setting di Mafia 4.Come segnala PCGamesN, nel 2017, Hangar 13 si è suddiviso in due gruppi, uno focalizzato sui DLC per Mafia 3 e uno impegnato sul prossimo progetto dello studio. La prima idea ...

CLasSIFICA STREAMING : VEGAS JONES ancora primo mentre MOTTA piazza 5 brani nella Top Viral : Nuovo appuntamento con le classifiche Spotify della settimana. Il brano più ascoltato resta il nuovo singolo di VEGAS JONES mentre nella Viral entra dirompente il cantautore MOTTA . Andiamo a scoprire ...

8 star della musica che hanno scelto di fare una residency a Las Vegas : Sono diverse le star della musica che hanno fatto o che faranno dei residency show a Las Vegas. via GIPHY Delle vere e proprie maratone fatte da tantissimi concerti nelle location più cool della città del Nevada, dove i cantanti di fama internazionale vengono pagati con cifre da capogiro per le loro esibizioni. Tra le residency di maggior successo ricordiamo quella di Britney Spears, conclusa qualche mese fa, con la quale ha vinto un sacco di ...

Curling - Mondiali 2018 : Canada-Svezia 3-7. Finalissima senza storia a Las Vegas. Bronzo alla Scozia : Una Finalissima senza storia: ci si attendeva qualcosa di più, a livello di spettacolo dall’atto conclusivo dei Mondiali di Curling svolto nella notte italiana a Las Vegas, negli USA. La Svezia ha battuto per 7-3, in una gara chiusa all’ottavo end, il Canada, nel remake della Finalissima della scorsa rassegna. Bronzo alla Scozia che ha superato, altrettanto nettamente, per 11-4 (all’8° end) la Corea del Sud. Niente terzo titolo ...

Curling - Mondiali 2018 : Svezia-Canada - che Finale a Las Vegas. Corea del Sud e Scozia si arrendono : Canada e Svezia si sfideranno nella Finale del Mondiale 2018 di Curling maschile. A Las Vegas (USA) andrà in scena lo stesso atto conclusivo della passata stagione vinto dalla compagine della Foglia d’Acero che andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo (addirittura il 37esimo della storia) mentre gli scandinavi puntano all’ottavo titolo (l’ultimo nel 2015). I nordamericani hanno sconfitto la Scozia per 9-5 al termine del ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia chiude con una vittoria contro l’Olanda l’avventura a Las Vegas. Stati Uniti ai play-off : Si conclude con una vittoria l’avventura dell’Italia ai Mondiali di Curling maschile 2018 a Las Vegas (Stati Uniti). Nell’ultimo incontro del girone gli azzurri guidati dal direttore tecnico Marco Mariani e da coach Soren Gran, schierati sul ghiaccio con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Fabio Ribotta ed Andrea Pilzer superano l’Olanda (6-5) dello skip Jaap Van Dorp e concludono la loro rassegna iridata all’ottavo posto ...

Las Vegas - si schianta un caccia F-16 : 0.08 Un caccia F-16 si è schiantato nei pressi di Las Vegas,nel terzo incidente aereo per le forze armate americane in due giorni. Il velivolo era decollato dalla base di Nellis, nel Nevada,per un volo di addestramento. L'Aeronautica non ha fornito notizie sulla sorte del pilota. Ieri in California era precipitato un elicottero dei Marine con quattro militari di equipaggio,tutti morti, mentre a Gibuti un aereo AV-8B Harrier,pure dei Marine, ...

EMIGRATIS 3 - PIO E AMEDEO/ 2 aprile : a Las Vegas in un remake di Rain Man per parlare di autismo : EMIGRATIS 3, Pio e AMEDEO: 2 aprile, nel giorno di Pasquetta il duo foggiano viaggia verso Las Vegas per affrontare il delicato tema dell'autismo. Lo faranno con un remake di Rain Man.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 20:10:00 GMT)

Cast e personaggi di LA To Vegas dal 30 marzo su Fox : Dylan McDermott di American Horror Story pendolare di cLasse : Ad un paio di mesi di distanza dalla messa in onda Americana, Cast e personaggi di LA To Vegas sbarcano oggi, 30 marzo, in Italia su Fox di Sky con i primi episodi. Pendolari di prima classe, così sono definiti Dylan McDermott e gli altri protagonisti della serie diretta da Lon Zimmet. L'appuntamento con Cast e personaggi di LA To Vegas terranno compagnia al pubblico da venerdì 30 marzo alle 21:50 e così anche nelle prossime settimane. La ...