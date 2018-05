L’arma di Europa e Giappone contro i dazi di Trump si chiama superdollaro

ilsole24ore

: Gli Unni conquistarono l’Europa usando come “arma” le donne - coccaclaudio : Gli Unni conquistarono l’Europa usando come “arma” le donne -

(Di martedì 1 maggio 2018) Di fronte alla prospettiva di una guerra commerciale i mercati hanno in un primo momento reagito molto negativamente penalizzando soprattutto Borse, come Francoforte o Tokyo, dove la presenza di titoli esportatori è maggiore. Nell’ultimo mese tuttavia c’è stato un netto recupero per entrambre queste piazze...