L' arbitro venduto e altri complottismi

: @nina_ju_ Arrivano sempre dopo... Ma anche qui la colpa è dell’arbitro venduto! - dybalaswife : @nina_ju_ Arrivano sempre dopo... Ma anche qui la colpa è dell’arbitro venduto! - Rassel_1985 : @ceceexpo @Miralem_Pjanic Vero Cazzo..... NON ERA D'ACCORDO CON L'ARBITRO PER IL SECONDO GIALLO... MA SCOMMETTO CH… - GPuntoticket : @TerreImpervie L'arbitro venduto? -

(Di martedì 1 maggio 2018) Non si può chiedere a un tifoso di non arrabbiarsi per un errore arbitrale. Di non pensare che senza quella svista la partita sarebbe andata diversamente. Il tifo calcistico è per sua natura ...