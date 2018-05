L' app per incontri romantici come Tinder non è l' unica novità di Facebook

Giro d'Italia 2018 : le tappe e le altimetrie. I segreti del percorso : Da una capitale religiosa a un'altra capitale di culto, un viaggio di 3.563 chilometri con poca cronometro , 44 chilometri in tutto, mai cosi pochi da quarant'anni in qua, e tantissima salita: il Giro ...

Parigi - scontri per il Primo maggio : 1200 incappucciati scatenano il caos : Ci sono 1200 militanti anarchici e dell'estrema sinistra incappucciati alla testa del corteo del Primo maggio che sta sfilando a Parigi all'altezza del Ponte d'Austerlitz. Lo comunica la...

La più bella app SMS per Android : Ecco QKSMS : QKSMS – Open Source SMS è senza dubbio la più bella Applicazione per Android per leggere e gestire gli SMS. Ecco tutte le funzioni … ma che bella grafica Download APK QKSMS – Open Source SMS: App SMS per Android QKSMS è la nuovissima, o vecchissima applicazione, per Android per gestire gli SMS che dopo oltre […]

F1 - Chris Horner infuriato : “Verstappen e Ricciardo - serve più rispetto per il team. Possono duellare ma…” : L’incidente tra Daniel Ricciardo e Max Verstappen è sicuramente stato l’episodio clou del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. L’australiano ha tamponato l’olandese da dietro sul rettilineo, i commissari hanno deciso di dividere la colpa a metà e di non dare penalizzazioni ai due piloti ma è in casa Red Bull che i due ragazzi devono fare i conti. Chris Horner è infatti letteralmente infuriato ...

Primo maggio : appello dei sindacati per più sicurezza sui luoghi di lavoro : I leader di Cgil, Cisl e Uil in piazza a Prato, per celebrare la Festa dei lavoratori, denunciano: 'Inaccettabile morire in nome del profitto'. 1029 i decessi nel 2017. Mattarella: 'Situazione deve ...

Sticky Notes permette di applicare post-it nelle schermate dello smartphone : Sticky Notes è un'applicazione che permette di creare dei promemoria tipo post-it con la possibilità di posizionarli nelle schermate dello smartphone tramite i widget. I testi dei promemoria possono essere personalizzati con vari font, dimensioni, allineamento e colori con la possibilità di scriverli a mano libera, sincronizzarli nel cloud e condividerli come testo o disegno. L'articolo Sticky Notes permette di applicare post-it nelle schermate ...

“Terribile”. Giornata di festa si trasforma in tragedia. Italiani intrappolati a 3.100 metri per tutta la notte. Quello che i soccorritori si sono trovati davanti agli occhi è sconvolgente : Un’escursione in alta quota che, da Chamonix, doveva condurli a Zermatt, percorrendo quella che viene definita “la regina delle traversate di scialpinismo”, si è trasformata in tragedia, in territorio svizzero, domenica per un gruppo di 14 alpinisti. Di nazionalità italiana, francese e tedesca. Il bilancio sale a 5 morti. Si tratta di Elisabetta Paolucci di 44 anni, insegnante di scuola superiore ed esperta alpinista; ...

“Pregate per Rebecca” - in rianimazione dopo la partita di rugby : l'appello del papà : “La medicina ha esaurito le munizioni, la Fede no. Pregate per Rebecca”: sono le parole affidate a Facebook da Giuliano Braglia, il padre di Rebecca, la 18enne...

L’arma di Europa e Giappone contro il rischio dazi si chiama superdollaro : Di fronte alla prospettiva di una guerra commerciale i mercati hanno in un primo momento reagito molto negativamente penalizzando soprattutto Borse, come Francoforte o Tokyo, dove la presenza di titoli esportatori è maggiore. Nell’ultimo mese tuttavia c’è stato un netto recupero per entrambre queste piazze...

Formula 1 - approvate le modifiche aerodinamiche per il 2019 : La F.1 Commission, lo Strategy Group e il Consiglio Mondiale della Fia hanno approvato una serie di modifiche regolamentari per la prossima stagione di Formula 1, con l'obiettivo di migliorare lo spettacolo e i sorpassi.Cambia l'aerodinamica. Sono tre le modifiche principali alle monoposto 2019: lala anteriore sarà semplificata rispetto a quella attuale. Questo elemento, solo allapparenza semplice, si compone di più di 300 pezzi, tra la base e ...

Giro d’Italia 2018 - ventesima tappa : Susa-Cervinia. L’ultimo tappone alpino per decidere la classifica : La ventesima tappa del Giro d’Italia 2018 metterà la parola fine sulla lotta per la Maglia Rosa e delineerà in modo definitivo la classifica generale di questa edizione. L’ultimo tappone alpino prevede un percorso di 214 km da Susa a Cervinia, con i corridori che dovranno affrontare ben tre GPM di prima categoria. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della ventesima tappa del Giro d’Italia. La prima parte di tappa non ...

F1 - UFFICIALE : cambiano le regole per il Mondiale 2019. Più sorpassi e costi inferiori : approvato il pacchetto Tombazis : La Formula Uno sarà radicalmente rivoluzionata già a partire dalla prossima stagione. Il Consiglio della FIA ha infatti ratificato le decisioni che erano state prese dalla F1 Commission e dunque il pacchetto di norme studiate da Nicholas Tombazis, con l’obiettivo di aumentare il numero di sorpassi in pista e di ridurre i conti, è stato approvato ed entrerà in vigore a partire dal Mondiale F1 2019. Le novità che entreranno in vigore ...