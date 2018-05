L’app Google I O 2018 svela dettagli su Android Auto per iOS e sul possibile nome

L’app Google Telefono a breve dovrebbe permettere di scegliere il device Bluetooth da usare : Mishaal Tahman, editore di XDA Developers, ci anticipa una nuova funzionalità che dovrebbe essere a breve implementata dagli sviluppatori di Google Telefono L'articolo L’app Google Telefono a breve dovrebbe permettere di scegliere il device Bluetooth da usare proviene da TuttoAndroid.

"At a glance" disponibile nella versione 8.1 della beta di Google app sugli tutti gli ultimi telefoni con Android 7.0 o superiore!

Google Tasks è un'applicazione per la produttività che permette di gestire in modo efficiente e in mobilità le attività da svolgere, grazie ai promemoria che si sincronizzano su tutti i dispositivi e all'integrazione con Gmail e Google Calendar. L'app consente di creare un'attività direttamente da un'email in Gmail, scomporre le attività principali in attività secondarie e aggiungere sottoattività.

Great OREO Cookie Quest è un'applicazione che offre la possibilità di vincere ricchi premi attraverso un concorso che ha come protagonista il biscotto OREO. Il concorso mette il palio un viaggio in California presso il Googleplex, il quartier generale di Google, dei Samsung Galaxy Note 8 e gadget come altoparlanti bluetooth e auricolari.

Il grafico sotto parla chiaro: fino al 2015 gli incrementi nel numero di applicazioni di App Store e Google Play Store Google erano pressoché sovrapponibili

Google è uscita allo scoperto e così ha reso ufficiale il tema scuro, dark per dirla all'inglese, per l'applicazione di YouTube, dopo che era stato anticipato nelle passate settimane da vari teardown.

A partire da oggi 7 marzo gli utenti italiani possono testare tutte le caratteristiche di un'app molto attesa come Google Maps GO. Si tratta della versione più leggera della classica applicazione che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, compatibile con i device dotati del sistema operativo Android GO, ma soprattutto utile per tutti coloro che necessitano di una soluzione che richieda uno sforzo minore al proprio smartphone o tablet