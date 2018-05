L’addio del cofondatore di WhatsApp riguarda tutti. Più di quanto si creda : Dei due cofondatori, non ne è rimasto uno. Dei valori e delle garanzie che rappresentavano, non è chiaro cosa rimarrà. Di certo resta il fatto che la decisione del Ceo di Whatsapp, Jan Koum, di andarsene è un duro colpo all’immagine della app e della sua casa madre (Facebook). Specie in tempi come questi, in cui il social network è sotto torchio per lo scandalo ...

Antonella Clerici conferma l’addio a La prova del cuoco : La prova del cuoco, Antonella Clerici: “Quello che leggete è tutto vero” Si chiuderà un’epoca il 1 giugno: Antonella Clerici dirà addio per sempre a La prova del cuoco. La bionda e sorridente conduttrice lascerà il cooking show nelle mani di Elisa Isoardi e soltanto il tempo (e il pubblico) potrà dire cosa diventerà e se avrà successo. Elisa Isoardi lascerà Buono a sapersi (al suo posto dovrebbe esserci Eleonora Daniele con ...

addio gusti della nonna - il cono è trendy Con arachidi - formaggio e aceto balsamico : Nel food truck di 13 metri che rappresenta il più grande laboratorio mobile di produzione di gelato al mondo , con ritmi di quasi 2 tonnellate al giorno, in ognuna delle piazze toccate dal tour i ...

Lutto a Trento : addio a Fabiola - simbolo della lotta alla fibrosi cistica. Aveva 23 anni : È morta a soli 23 anni Fabiola Menguzzo, diventata negli ultimi anni uno dei simboli della lotta alla fibrosi cistica, patologia da cui era affetta sin dalla nascita. Il dolore di amici e conoscenti: "Ci ha insegnato molto sul vero significato della gioia di vivere".Continua a leggere

addio alla “più bella del mondo”. Choc nel cinema. È morta qualche giorno fa ma la notizia del decesso trapela solo ora. L’attrice - bellissima e amatissima - aveva solo 52 anni. Fan e colleghi non si danno pace della gravissima perdita. Strazio vero : È morta. Grave lutto nel mondo del cinema. Una morte inaspettata che strazia il cuore dei suoi cari e dei suoi fan che non si aspettavano di ricevere una notizia Choc come quella della sua morte. L’attrice aveva solo 52 anni e si è spenta nella sua casa negli Hampshire. Il dramma ha avuto luogo lo scorso 16 aprile ma la notizia della morte trapela solo adesso. Pamela Gidley, attrice famosa soprattutto per aver interpretato il personaggio di ...

addio al regista inglese Michael Anderson Oscar per "Il giro del mondo in 80 giorni" : morto all'età di 98 anni il regista britannico Michael Anderson, da molti conosciuto soprattutto per il suo film del 1956 Il giro del mondo in 80 giorni, tratto dall'omonimo romanzo di Jules Verne. La ...

addio a Giuseppe Nardini - il "re della grappa" : Addio a Giuseppe Nardini, il "re della grappa" L'imprenditore, esponente della dinastia produttrice dal 1779 di una delle più note grappe italiane, è morto a 91 anni nella sua casa di Bassano del Grappa (Vicenza). L’azienda di famiglia passa nelle mani della figlia e di quattro cugini Parole chiave: ...

Burning Man si è spento. addio a Larry Harvey - filosofo ironico dell'autosufficienza : Non c'è commercio e i soldi sono vietati, così come qualsiasi brand, perché vige una 'gift economy' , che non va intesa come un'economia di baratto ma piuttosto come la consapevolezza di avere ...

Tim - Genish pronto a lasciare addio se vince il fondo Elliott Battaglia all'assemblea del 4/5 : Amos Genish, ceo di Telecom Italia, sarebbe pronto a lasciare nel caso in cui il fondo Usa Elliott vinca la Battaglia contro il maggiore azionista Vivendi sul controllo del cda all'assemblea del 4 maggio. "Sono l'ad di Tim e sto dalla parte di Tim"... Segui su affaritaliani.it

Corea Del Nord - Kim Jong-un dirà addio al nucleare : ...

addio Alfie. Storia del piccolo 'gladiatore' che ha commosso il mondo : Il piccolo Alfie Evans è morto. Aveva resistito senza ventilazione cinque giorni, il bimbo di 23 mesi affetto da una malattia neuro degenerativa. Ad Alfie erano state staccate le macchine che lo ...

addio al piccolo Alfie Evans : un giardino della memoria accanto all’ospedale : Addio al piccolo Alfie Evans: un giardino della memoria sta sorgendo, spontaneamente, a ridosso dell’ospedale Alder Hey di Liverpool in ricordo del piccolo. Giocattoli, fiori, foto, messaggi commoventi e palloncini si accumulano in queste ore come in un piccolo mausoleo colorato. La gente ha iniziato ad arrivare di buon’ora alla spicciolata, mentre si spargeva la notizia della morte di Alfie: molti piangono, qualcuno si abbraccia o ...

addio a Nardini - fiori bianchi ai funerali del «Signore della grappa» : BASSANO DEL GRAPPA , VICENZA, fiori bianchi e commozione per l'ultimo saluto a Giuseppe Nardini scomparso giovedì sera . Nella chiesa della Santissima Trinità di Bassano del Grappa, l'imprenditore ...