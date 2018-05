La scaletta dei cantanti al concerto del primo maggio a Roma

Concerto 1 maggio 2018 : dove vedere la diretta - scaletta dei cantanti : In alternativa è possibile seguire il film anche in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . La scaletta del Concertone di Roma Pomeriggio ore 15 : Indigo Face, Giorgio Baldari, Braschi, ...

Concerto del primo maggio a Roma : la scaletta dei cantanti : Chi suonerà nel tradizionale "Concertone" organizzato dai sindacati: si inizia alle 15 The post Concerto del primo maggio a Roma: la scaletta dei cantanti appeared first on Il Post.

scaletta dei concerti di Jovanotti a Roma - dal 19 aprile al 2 maggio : ultimi biglietti per Lorenzo Live 2018 : Con ben 10 concerti di Jovanotti a Roma, in sostanza una vera e propria residency, prosegue il Lorenzo Live 2018 che andrà in scena fino a luglio con altre date in giro per l'Italia, una serie di eventi all'Arena di Verona e il grande finale con doppia data al Mediolanum Forum di Assago. Dopo aver girato i palazzetti italiani con 300 mila spettatori e 44 serate sold out tra cui le date di Milano (12 serate), Rimini (3), Firenze (9), Torino ...

Roger Waters in Italia dal 17 aprile - il maiale Algie saluta la leggenda dei Pink Floyd : info biglietti e scaletta : Roger Waters in Italia non poteva che essere salutato da un imponente maiale bianco che ricorda quello della celebra copertina di Animals. L'ex bassista dei Pink Floyd sarà in Italia dal 17 aprile, per il primo concerto della leg primaverile del suo Us + The Tour che inaugurerà al Mediolanum Forum di Assago. L'artista sarà ancora a Milano il 18 aprile, per poi spostarsi all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per le date del 21, 22, 24 e 25 ...

Lana Del Rey : la scaletta dei concerti di Milano e Roma potrebbe essere questa : L’attesa è finita: il l’LA to The Moon Tour di Lana Del Rey sta per sbarcare in Italia! [arc id=”be86ecfa-7aaa-11e3-984c-0026b9414f30″] Dopo 5 anni di assenza, la cantante di “Lust For Life” tornerà in concerto nel nostro Paese: mercoledì 11 aprile salirà sul palco del Mediolanum Forum di Milano e il 13 del Palalottomatica di Roma. Un post condiviso da Lana Del Rey (@Lanadelrey) in data: Mar 20, 2018 at ...

Orari e scaletta dei 5 Seconds Of Summer a Milano il 29 marzo : restrizioni e ultimi biglietti : Questa sera finalmente l'attesissimo concerto dei 5 Seconds Of Summer a Milano: la band australiana fa ritorno in Italia dopo due anni di assenza. I 5 Seconds Of Summer si esibiranno il 29 marzo al Fabrique di Milano, per l'unica data italiana prevista per la prima parte della tournée internazionale. Il 5SOS3 Tour ha debuttato a Stoccolma lo scorso 20 marzo, e prevede 26 concerti esclusivi in tutto il mondo. Nel corso dell'evento, la band ...

Concerti Coez 2018 : date a Roma - Napoli e Padova - prezzi dei biglietti e scaletta canzoni : I Concerti di Coez sono ormai alle porte. In questo 2018 a Roma, Napoli e Padova, non si vede l’ora di sentir cantare. Molte sono le città scelte per questo tour estivo. I suoi fan non aspettano altro che sentirlo cantare “Faccio un casino” che verrà riprodotto in questo tour. Dopo il grande successo del tour invernale, i fan non vedono l’ora di risentire il loro cantante preferito. Nell’articolo di oggi, vediamo insieme in che date sarà a Roma, ...

Orari e scaletta dei Thirty Seconds To Mars a Roma - il 16 marzo al Pala Lottomatica per The Monolith Tour 2018 : Al via stasera venerdì 16 marzo la prima data dei Thirty Seconds To Mars a Roma: la band sarà in concerto al Pala Lottomatica di Roma in occasione del Monolith Tour 2018. Il Tour è partito il 12 marzo dalla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera e farà tappa anche nel nostro Paese per due concerti eventi imperdibili: il 16 marzo i Thirty Seconds To Mars sono attesi al Pala Lottomatica di Roma, mentre il 17 marzo saranno all'Unipol Arena di ...

Thirty Seconds to Mars : potrebbe essere questa la scaletta dei concerti di Roma e Bologna : Il nuovo tour indoor dei Thirty Seconds to Mars è finalmente iniziato. La tranche europea ha preso il via l’11 marzo dalla città di Colonia, in Germania. [arc id=”fce76dfa-ac72-11e2-8a73-0026b9414f30″] Jared e Shannon Leto e Tomo Milicevic sono attesi in Italia venerdì 16 marzo, quando saliranno sul palco del Palalottomatica di Roma. Il giorno successivo, invece, si esibiranno all’Unipol Arena di Bologna. via ...

scaletta dei The Script in Italia - al via il 9 marzo da Milano per la prima tappa del Freedom Child Tour : orari e ultimi biglietti disponibili : Al via questa sera il primo attesissimo concerto dei The Script in Italia, per il Freedom Child Tour 2018. La band irlandese fa ritorno nel nostro Paese a distanza di tre anni per due eventi in programma questa sera e martedì 13 marzo . I The Script in Italia si esibiranno questa sera al Mediolanum Forum di Assago, per la prima delle due date in Italia. Martedì 13 marzo, infatti, la band sarà al Gran Teatro Geox di Padova. La band di Danny ...

L’appello dei fan per il nuovo tour di Vasco Rossi negli stadi : “Un pezzo di Massimo Riva in scaletta” : Mentre fervono i preparativi del nuovo tour di Vasco Rossi negli stadi, da una parte del pubblico arRiva un appello per il rocker. Il gruppo dei "Vaschisti" ha lanciato una sfida al cantautore di Zocca, chiedendogli di inserire nella scaletta del pRossimo tour un pezzo di Massimo Riva. Il fatto che Vasco Rossi abbia promesso per il nuovo VascoNonStop Live negli stadi la messa in scena di "una scaletta molto rock, forse la più rock degli ...