La preghiera di Francesco per la Siria | nucleo di una ' guerra mondiale a pezzi'

Papa Francesco “il battesimo non è una formula magica”/ “È dono dello Spirito Santo : preghiera protegga bimbi” : Papa Francesco, l'udienza generale in Piazza San Pietro: "il battesimo non è una formila magica, è un dono dello Spirito Santo". Invito alla preghiera, "protegga tutti i bambini"(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 11:43:00 GMT)

In migliaia per papa Francesco a San Giovanni Rotondo : «preghiera - piccolezza e sapienza» : papa Francesco è atterrato intorno alle 10 sul campo sportivo Antonio Massa di San Giovanni Rotondo. Ad accoglierlo l?arcivescovo Michele Castoro e il sindaco Costanzo Cascavilla. Un...

Vaticano - Papa Francesco e l'app per la preghiera online : malumori nella Chiesa : Il Papa non può che approvare questa iniziativa che diffonde anche le intenzioni mensili di preghiera aprendosi alla comunità del mondo digitale. Click to pray si muove in questa direzione e cerca di ...

GIORNATA DI preghiera E DIGIUNO PER LA PACE/ Papa Francesco apre la Quaresima per Congo e Sud Sudan : GIORNATA di PREGHIERA e DIGIUNO per la PACE: Papa Francesco apre il venerdì di Quaresima di oggi 23 febbraio 2018 alle vittime innocenti di Sud Sudan, Congo e di tutto il resto del mondo(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 05:18:00 GMT)

Ferentino Giornata di preghiera e digiuno per la pace - l'invito di Papa Francesco : «Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo ha detto Papa Francesco nell'Angelus di domenica 4 febbraio invito tutti i fedeli ad una speciale Giornata di ...