La mostra internazionale dell’artigianato di Firenze

Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018 : Bauke Mollema il favorito. Tanti azzurri vogliono mettersi in mostra : Come di consueto a metà tra le grandi Classiche del Nord e la Milano-Sanremo, il calendario italiano mette in mostra una delle tradizionali brevi corse a tappe del panorama del Bel Paese: la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Per l’edizione 2018, che scatterà domani, giovedì 22 marzo, saranno quattro le frazioni (il primo giorno due semitappe). Presenti ben sei squadre World Tour: startlist che dunque si preannuncia molto di ...