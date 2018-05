LA LEGGENDA DEGLI UOMINI STRAORDINARI | SU RAI 4 Curiosità sul film con Sean Connery

La LEGGENDA DEGLI uomini straordinari - su Rai 4/ In onda il film con Sean Connery (oggi - 1 maggio 2018) : La leggenda degli uomini straordinari , su Rai 4: il film diretto da Stephen Norrington vede nel cast Sean Connery , Shane West, Tony Curran e Stuart Townsend (oggi , 1 maggio 2018) (Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:35:00 GMT)

Programmi TV di stasera - giovedì 15 marzo 2018. Su Rai3 «La LEGGENDA DEGLI uomini straordinari» : La leggenda degli uomini straordinari Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Genitori e Figli: Mentre indagano sull’aggressione ai danni di una psicoterapeuta, Chiara, la sorella della Capitana torna a Spoleto dopo l’ennesima delusione d’amore. Per distrarla Cecchini si offre di portarla fuori, ma subito ne perde ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Hirscher LEGGENDArio ed è sua la Coppa di specialità. Moelgg settimo il migliore degli azzurri : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà la chance per il fenomenale Marcel Hirscher di completare l’opera: dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l’austriaco ha l’opportunità di ripetersi nella disciplina dei paletti stretti. Il Cannibale è l’ovvio favorito per la gara odierna: in stagione ha vinto 6 volte in Slalom, mancando il podio ...