La Juventus fa gli auguri a Bonucci | i tifosi si dividono

Nazionale - Mancini : “Io ct dell'Italia? Un orgoglio per me”/ E su Inter-Juventus : “Una partita affascinante” : Nazionale, Mancini: “Io ct dell'Italia? Un orgoglio per me”. E su Inter-Juventus: “Una partita affascinante”. Le ultime notizie sull'attuale allenatore dello Zenit San Pietroburgo(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Bomba dal Veneto : spuntano delle foto di Orsato con la maglia della Juventus? : L'arbitraggio di Daniele Orsato di Schio sta passando giorni duri dopo Inter-Juventus. Nonostante questo, però, proprio oggi la Fifa gli ha comunicato che insieme a Valeri e Irrati parteciperà al Mondiale in Russia come specilista del Var. L'Inter si è arrabbiata e non poco per il suo arbitraggio e per bocca di Antonello ha condannato l'operato di Orsato. Di contro, la Juventus si è lamentata per le eccessive strumentalizzazioni di questi ...

Inter-Juventus - Allegri-Tagliavento : cosa ha detto realmente il tecnico bianconero? (VIDEO) : Allegri-Tagliavento- Scoppia la polemica dopo un Inter-Juventus tra i più movimentati degli ultimi 10 anni. Come accennato in mattinata, la Procura della Figc ha acquisito le immagini del post partita tra Allegri e Tagliavento. Indice puntato contro il tecnico per la frase “E’ stato proprio bravo”, in riferimento ad Orsato. Poi il tecnico aggiunge: “Promosso”? […] L'articolo Inter-Juventus, ...

Calcio quotato - Juventus - Lazio e Roma viaggiano sugli scudi : Teleborsa, - Partenza con il segno più e scambi elevati per le tre società calcistiche quotate in Borsa. In luce il titolo Juventus che attualmente guadagna il 5,35% . I bianconeri, dopo la vittoria ...

Calcio quotato - Juventus - Lazio e Roma viaggiano sugli scudi : Partenza con il segno più e scambi elevati per le tre società calcistiche quotate in Borsa. In luce il titolo Juventus che attualmente guadagna il 5,35% . I bianconeri, dopo la vittoria in rimonta ...

Juventus - la differenza è nel fattore umano : che forza le lacrime di Barzagli : TORINO - Colte da una telecamera che inquadrava l'abbraccio con Gigi Buffon , le lacrime di Andrea Barzagli a fine partita sono un dettaglio tanto piccolo quanto significativo della forza morale del ...

Fiorentina Napoli 3 a 0. Gli uomini di Sarri crollano al Franchi e la Juventus torna a +4 : Il Napoli si arrende. Nella gara in cui per restare attaccati al sogno scudetto bisognava solo vincere, la squadra di Sarri incassa invece il pesante ko in casa della Fiorentina: una sconfitta, per 3-0, che porta a 4 i punti di distanza dalla vetta, e a tre giornate dalla fine l'impresa si fa davvero difficile.Una gara stregata quella al Franchi, perché all'8' il Napoli si ritrova in dieci per l'espulsione di Koulibaly, proprio l'eroe del ...

Fiorentina-Napoli 3-0 - Simeone affonda gli azzurri in 10 per 82 minuti. Sarri a -4 dalla Juventus : lo scudetto si allontana : Giovanni Simeone affossa i sogni scudetto del Napoli, una settimana dopo la vittoria all’Allianz Stadium contro la Juventus. La Fiorentina vince grazie a una tripletta del giovane attaccante argentino, protagonista assoluto perché è lui a provocare l’episodio che indirizza il match dopo una manciata di minuti: viene atterrato da Koulibaly, proprio lui, l’autore del gol-vittoria a Torino, in avvio e l’arbitro Mazzoleni ...

Infortunio Mandzukic - ansia in casa Juventus : gli ultimi aggiornamenti : Infortunio Mandzukic – A seguito della profonda ferita lacero contusa in regione sovramalleolare interna della caviglia destra, riportata in conseguenza del noto contrasto di gioco avvenuto nella partita di ieri, dopo il rientro a Torino nella nottata, Mario Mandzukic è stato sottoposto a sutura chirurgica. L’intervento, in anestesia locale, è stato effettuato da un consulente specialista in chirurgia plastica di riferimento della società ...

Juventus - Allegri al quarto uomo Tagliavento : 'Promosso...'. È polemica : 'È andato proprio bene, è stato bravo: promosso'. Il saluto nella 'zona mista' di S.Siro tra Massimiliano Allegri e il quarto uomo Tagliavento con uno scambio di battute che potrebbero riguardare ...

Fiorentina-Napoli alle 18 La Diretta gli azzurri inseguono la Juventus : Va in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze la seconda delle due grandi sfide scudetto di giornata dopo Inter-Juventus di ieri sera; i padroni di casa, reduci dalla brutta sconfitta di Sassuolo ...

Inter-Juventus - Spalletti fa mea culpa : “ho sbagliato i cambi” : ”I cambi sono sbagliati, me ne prendo la responsabilità. Volevo sostituire Perisic che aveva chiesto il cambio. Poi mi ha detto che ce la faceva e c’era da fare partita difensiva, cosi’ ho deciso di sostituire Icardi con Santon’‘: Luciano Spalletti risponde così a una domanda sulla sostituzione Icardi-Santon che ha condizionato il derby d’Italia, vinto dalla Juventus. L'articolo Inter-Juventus, Spalletti fa ...

Inter-Juventus 2-3 - le pagelle Perisic tosto - Cuadrado totale La partita|Sfottò sugli spalti : Una vita in 10 contro 11 e a lungo non si vede, ma Spalletti condanna l'Inter togliendo Icardi. Allegri trova un biglietto per l’inferno andata/ritorno. La lotta scudetto continua

Inter-Juventus - Higuain : “abbiamo vinto con l’orgoglio” : “Questo è il calcio. Nella partita precedente col Napoli abbiamo perso all’ultimo minuto, oggi l’abbiamo ribaltata. Questo è l’orgoglio, la fame e la sete di vittoria che appartengono a questa squadra: lotteremo fino alla morte per provar a vincere il settimo Scudetto“. Così Gonzalo Higuain, match-winner a San Siro all’89’. “L’Inter ha fatto una grandissima partita ma questa era la partita ...