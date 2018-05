La Formula 1 prova a diventare più spettacolare

Formula 1 - Approvate le modifiche aerodinamiche per il 2019 : La F.1 Commission, lo Strategy Group e il Consiglio Mondiale della Fia hanno approvato una serie di modifiche regolamentari per la prossima stagione di Formula 1, con l'obiettivo di migliorare lo spettacolo e i sorpassi.Cambia l'aerodinamica. Sono tre le modifiche principali alle monoposto 2019 : lala anteriore sarà semplificata rispetto a quella attuale. Questo elemento, solo allapparenza semplice, si compone di più di 300 pezzi, tra la base e ...

Formula 1 - Gp Bahrain / La Red Bull prova lo scherzetto a Ferrari e Mercedes : Formula 1, Gp Bahrain : la Red Bull prova lo scherzetto a Ferrari e Mercedes . Si torna in pista domenica prossima dopo il via del 25 marzo scorso sul circuito di Melbourne.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:43:00 GMT)

Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Australia - prima prova del Mondiale di Formula 1 : Il pilota inglese della Mercedes Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Australia, che domani inaugurerà il nuovo Mondiale di Formula 1. Hamilton, campione in carica e quattro volte campione del mondo, ha fatto registrare il record del