La cultura dell' acqua nella Valle del Chiampo

cultura. Le chiavi della famiglia Husseini : La Nakba, la catastrofe palestinese, investe anche la famiglia Husseini, dispersa nel mondo arabo. In Giordania, nel Golfo. Una parte resta a Gerusalemme dove permangono due simboli della grandezza ...

Il finto mercatismo della Lega e lo statalismo del M5s - due pericoli alla cultura : Senza entrare nel dibattito politico, è chiaro a tutti che i toni del dialogo tra i due esponenti principali di Lega e Movimento cinque stelle, vale a dire i partiti che gli italiani hanno premiato ...

La settimana europea della vaccinazione per promuovere la cultura vaccinale : Nel corso del 2016, circa l'86% dei bambini di tutto il mondo ha ricevuto 3 dosi di vaccino contro la difterite-tetano-pertosse , DTP, , ed entro il 2016, 120 Paesi hanno raggiunto almeno il 90% ...

Papa Francesco : cultura di prevenzione primo passo per la tutela della salute : Roma, 28 apr. , askanews, Alle ore 11.30 di questa mattina, nell'Aula Paolo VI, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza i partecipanti alla IV Conferenza internazionale sulla Medicina ...

1 maggio - al museo per la festa dei lavoratori : un fine settimana all’insegna della cultura : Martedì 1 maggio in occasione della festa del Lavoro i principali musei, aree archeologiche e monumenti statali resteranno aperti, rispettando il normale piano orario e tariffario. Molti luoghi della cultura statali, inoltre, osserveranno l’apertura straordinaria il lunedì 30 aprile per un lungo ponte all’insegna dell’arte. Dalla Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia al museo di Palazzo Ducale di Mantova, dai Musei ...

Casa delle Aie. L'assemblea di bilancio chiude la stagione degli incontri culturali : Il programma dei 'Venerdì culturali della Casa delle Aie' comprendeva oltre a commedie dialettali, anche spettacoli musicali, iniziative dedicate alla storia e alle tradizioni di Cervia e della ...

Bper in Campania per il Festival della cultura creativa : Bper Banca ha aderito anche quest'anno al Festival della cultura creativa, promosso dall'Associazione bancaria italiana , Abi, e rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Il titolo ...

Inaugurazione dell'AA UniPegaso - Rutelli : "L'Italia è il Paese che nel mondo ha saputo difendere più degli altri il patrimonio culturale dell'umanità" : "L'Italia è il Paese che nel mondo ha saputo difendere più degli altri il patrimonio culturale dell'umanità. Si tratta di una funzione che detiene da sempre ed esplica con diverse missioni internazionali: è il caso dei caschi blu ...

Questo Napoli vale molto più dello Scudetto : è quel modello di cultura che adesso deve svegliare il Sud : No, non si è deciso nulla ieri sera allo Stadium di Torino. Su CalcioWeb l’avevamo scritto alla vigilia del match, andando controcorrente: “decisiva un fico secco“. Anche in caso di pareggio sarebbe rimasto tutto aperto, a maggior ragione adesso che il Napoli è riuscito a vincere nel campo della Juve la corsa Scudetto non è certo conclusa. Anzi. I bianconeri hanno ancora un punto di vantaggio e lo Scudetto dipende ...

Matera Capitale della cultura - con ticket unico di 19 euro si potrà vedere tutto : Avrà validità un anno e costerà 19 euro. È il biglietto unico che da settembre prossimo potrà essere acquistato per partecipare agli eventi, alle iniziative e visitare la città dei Sassi lungo tutto il 2019, quando Matera sarà per dodici mesi Capitale della Cultura europea.Continua a leggere

Eventi culturali per il 25 aprile del museo della lingua Greco-Calabra : ... il coinvolgimento di artisti contemporanea e di pubblico capace interagire con un paesaggio antropico e naturalistico unico al mondo. A tal fine il museo bovese sta lavorando, in sinergia con la ...

Una nuova cultura dell'ambiente : ... le bottigliette o i sacchetti in mare o sulla spiaggia fanno parte invece della nostra cronaca privata. Ci fanno compagnia ogni estate e fanno ormai parte del panorama che si tratti di boschi, prati ...

Giornata per la salute delle donne - Mattarella : 'Puntare sulla cultura della prevenzione' : La ricerca consente di aprire nuovi orizzonti orientando la medicina verso una crescente personalizzazione delle cure e stimolando lo studio delle principali patologie che colpiscono il mondo ...

Giornata della salute della donna - Mattarella : “Cresca la cultura della prevenzione” : “L’impegno per il progredire della cultura della prevenzione, l’incremento delle iniziative dirette alla crescita dell’educazione sanitaria, il continuo raggiungimento di traguardi diagnostici, costituiscono strumenti indispensabili per rafforzare l’attitudine alla pratica dei controlli periodici individuali, presidio e fondamento di una tutela piena di salute delle donne e, con essa, di tanta parte del capitale ...