Kim vedrà Trump al confine delle Coree

Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in,ha convinto il leader nord coreano Kim Jong-un che il luogo migliore per l'incontro conè la Demilitarized Zone (Dmz), l'area cuscinetto tra i due Paesi. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti,secondo le quali l'area è la scelta più logica per Kim, che può raggiungere la localita' in auto. Nel caso in cui l'incontro si tenesse nella zona demilitarizzata, la Corea del Nord - aggiunge la Cnn - potrebbe organizzare alcuni degli eventi collaterali nel Nord del paese.(Di martedì 1 maggio 2018)