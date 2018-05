Karate | Europei 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

: I miei migliori auguri alla nazionale siriana libera di Karate, che prenderà parte al campionato dei 'piccoli stati… - FiRomaHunaSuria : I miei migliori auguri alla nazionale siriana libera di Karate, che prenderà parte al campionato dei 'piccoli stati… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Da giovedì 10 a domenica 13 maggio si svolgeranno a Novi Sad (Serbia) glidi. Lo Sports and Business Centre Vojvodina ospiterà i migliori atleti del vecchio continente, che si sfideranno per conquistare il successo in uno degli appuntamenti più importanti della stagione. L’Italia lo scorso anno chiuse al secondo posto nel medagliere, con otto medaglie (tre ori, tre argenti e due bronzi). Ci aspettiamo quindi di vedere gli azzurri grandi protagonisti e l’obiettivo sarà provare a spingersi ancora oltre. Ildeglisi aprirà giovedì 10 con le eliminatorie e ripescaggi del kumite e kata individuale, mentre venerdì 11 toccherà alle squadre. La giornata clou sarà sabato 12, in cui verranno assegnate tutte le medaglie individuali, mentre domenica 13 la rassegna si chiuderà con la lotta per le medaglie nelle gare a squadre. Sarà possibile seguire le finali in ...