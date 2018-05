Juventus | sos palle inattive

Inter-Juventus - il dramma di Icardi : Spalletti lo sostituisce - lui piange e poi s'infuria : Esce Mauro Icardi e l' Inter subisce la più clamorosa delle rimonte dalla Juventus . A San Siro va in scena lo psicodramma del capitano argentino dei nerazzurri, che segna il provvisorio 1-1 e lascia ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - via Dybala? Ecco il sostituto che ha in mente la dirigenza : Calciomercato Juventus – La Juventus è concentrata sul campionato con l’obiettivo di raggiungere lo scudetto ma a tenere banco è anche il mercato della prossima stagione, prevista una mezza rivoluzione a partire dall’allenatore fino ad arrivare ai calciatori. Una situazione da chiarire è sicuramente quella dell’attaccante Dybala, l’argentino potrebbe partire al termine del campionato, tanti club interessati, ...

Calciomercato Juventus - Allegri all'Arsenal? Sorprendente nome per sostituirlo Video : Pioggia di critiche a Massimiliano Allegri da parte di alcuni tifosi della #Juventus, che si aspettavano molto di più dalla gara contro il Napoli la squadra bianconera è stata sconfitta per uno a zero, grazie ad una rete all'ultimo minuto di Koulibaly. Allegri potrebbe decidere di lasciare la Juventus, soprattutto nel caso in cui non dovesse vincere il campionato. Dai media britannici arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il ...

Juventus - Barzagli : "Tifosi venuti a sostenerci. Inter? Fondamentale - non decisiva" : Il difensore bianconero parla di quanto accaduto ieri a Vinovo e della prossima sfida che attende la Signora

Andamento sostenuto per Juventus : Apprezzabile rialzo per la società opera nel settore del calcio professionistico , in guadagno dell'1,96% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Juventus rileva un allentamento ...

Real Madrid-Juventus - i sospetti di Allegri : “ecco cosa ha fatto l’arbitro nei minuti finali” : Real Madrid-Juventus, non si placano le polemiche dopo la gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, beffa per la squadra di Massimiliano Allegri che aveva accarezzato i tempi supplementari, poi nel finale il rigore delle polemiche poi trasformato da Cristiano Ronaldo. Non solo però il penalty concesso, l’allenatore bianconero in conferenza stampa alimenta altri sospetti: “Nei 90 minuti è stato molto bravo, ...

Juventus - sospetta lesione plantare a piede sinistro per De Sciglio : La Juventus è tornata ad allenarsi nel pomeriggio all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League ad opera del Real Madrid. I giocatori impegnati al ‘Bernabeu’ hanno svolto una seduta di scarico in palestra, lavoro atletico per il resto del gruppo. Non ha preso parte alla seduta De Sciglio, sostituito nel primo tempo nel match di ieri sera: il giocatore ha infatti riportato una sospetta lesione della fascia plantare ...

Juventus - sospetta lesione a un piede per De Sciglio : salta la Sampdoria : La delusione per l'eliminazione dalla Champions League è ancora viva nella testa della Juventus, che, però, come più volte ricordato anche da Allegri nel post partita di Madrid, ora deve ripartire al ...

Juventus - De Sciglio - stop dopo Madrid : "Sospetta lesione al piede sinistro" : La Juve è già tornata al lavoro a Vinovo, provando a voltare pagina dopo la beffa del Bernabeu. Andrea Barzagli e Federico Bernardeschi hanno svolto parte dell'allenamento con la squadra, ma Mattia De ...

Juventus - Khedira : 'Sostituito per precauzione - adesso è tutto ok' : Dopo Alex Sandro e Chiellini, Allegri potrebbe ricevere un'altra brutta notizia dai propri giocatori impegnati in Nazionale. Preoccupano le condizioni di Khedira, costretto a lasciare il campo al 53' ...

Juventus - Khedira : 'La sostituzione? Nessun infortunio - solo precauzione' : Dopo Alex Sandro e Chiellini, Allegri potrebbe ricevere un'altra brutta notizia dai propri giocatori impegnati in Nazionale. Preoccupano le condizioni di Khedira, costretto a lasciare il campo al 53' ...

Juventus - Allegri : “la sosta nel momento giusto” : Arriva al momento giusto, per la Juventus, la pausa campionato. “Recuperiamo l’energia e la cattiveria agonistica in questa sosta”, è l’imperativo di Massimiliano Allegri dopo lo 0-0 con la Spal. Il campionato sembrava ormai nelle mani dei bianconeri, che attendono adesso il risultato di Napoli-Genoa per capire se e quanto si assottiglierà il vantaggio in testa alla classifica. “Ci aspettano altri avversari così ...

Juventus - Khedira non convocato / Il tedesco salta la Spal per sindrome influenzale - tornerà dopo la sosta : Juventus, Khedira non convocato: il tedesco salta la Spal per sindrome influenzale, lo conferma Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Sarà in campo dopo la sosta per le nazionali.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:37:00 GMT)

Inter - anticipazioni confermate : è rottura con Spalletti - la pista Juventus ed il sostituto dell’ex Roma : Qualche giorno fa CalcioWeb aveva lanciato un’esclusiva, quella di una possibile rottura tra l’Inter ed il tecnico Luciano Spalletti, dubbi da parte della dirigenza nerazzurra, l’inizio positivo della stagione è un lontano ricordo ed adesso la squadra fa fatica sia dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni. In più nelle ultime ore il rapporto si è incrinato ulteriormente, le ultime dichiarazioni ...