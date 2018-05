Juventus news | scudetto ed Emre Can in tasca

News Sportive 25/04/2018 - Dalla contestazione dei tifosi alla Juventus fino al no di Dovizioso al rinnovo : le notizie di oggi : Troverai tutte le emozioni dal mondo dei motori con F1 e Formula E, le ultime News su calcio, tennis e tanto altro. Cosa aspetti?! Sfoglia la nostra gallery e se qualche News ti ha colpito ...

Juventus news - Pjanic stringe i denti per il Napoli : ecco come sta il bosniaco : Il numero 5 bianconero non intende perdersi la sfida scudetto di domenica sera. D'altronde, la Signora senza di lui fatica

Juventus news. Dall'Inghilterra - Emre Can conferma a Khedira la sua voglia di bianconero : Secondo diversi quotidiani britannici, il centrocampista tedesco avrebbe svelato il suo futuro. Si attendono conferme, ma il giocatore è davvero vicino ai bianconeri Juventus, Pjanic: "A Madrid per ...

News Juventus - ottime notizie in vista del Real Madrid : gli ultimi aggiornamenti : News Juventus, le ultime novità. Dal Milan, al Real Madrid. Dalla soddisfazione per il successo contro i rossoneri, alla concentrazione per la sfida con le “merengues”. La Juventus ha trascorso così la Pasqua: recuperando dalle fatiche di sabato sera e focalizzandosi sul prossimo impegno, che già martedì la vedrà in campo all’Allianz Stadium, opposta a Cristiano Ronaldo e soci. I bianconeri si sono ritrovati già questa mattina a Vinovo, ...

Juventus - Milan segui la diretta per blastingnews.com Video : 8 1': Fallo di Kessiè su Pjanic...Batte lo stesso...Khedira in fuorigioco SECONDO TEMPO: Dybala batte il calcio d'avvio del secondo tempo verso Pjanic SOSTITUZIONE #Juventus: Esce Lichtsteiner ed entra Douglas Costa Fanno ritorno in campo ora le due squadre! Parte subito forte il Mlan, ma è la Juventus che trova il gol in apertura con Dybala che tra le linee riceve un pallone prezioso e con il sinistro beffa con un rimbalzo ...

Juventus news - ecco come stanno Alex Sandro e Chiellini : Le condizioni di entrambi migliorano: lo staff bianconero è fiducioso di recuperarli per la Champions Napoli calcio, Mertens: "Contro la Juventus sarà una finale"

Juventus news - Higuain rivela : "Stavo per smettere" : Il Pipita ritrova la Nazionale argentina: "Sono felice di essere tornato. Mi mancava molto e adesso voglio sfruttare l'occasione"