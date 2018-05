Juventus | Bernardeschi | ' Diamo fastidio perché vinciamo'

Juventus - Bernardeschi : 'La forza del gruppo fa la differenza. L'Inter? Ci abbiamo creduto' : "Ci ho sempre creduto. Ci abbiamo creduto tutti. Quando hai delle sensazioni, alla fine, quando hai delle emozioni mentre giochi è perché si forma un qualcosa di speciale che ti porta a credere di ...

Bernardeschi : 'Polemiche? La Juventus dà fastidio perché vince' : Intervistato da Sky Sport e Premium, l'esterno bianconero è tornato sulla rimonta negli ultimi minuti del match di San Siro: 'Ci abbiamo creduto tutti e siamo riusciti a portare a casa una partita ...

Juventus - Bernardeschi tra presente e sogni : 'Abbiamo vinto a San Siro perchè..' Video : Questo pomeriggio, dopo due giorni di riposo, la Juve si è ritrovata a Vinovo per iniziare a mettere nel mirino il match di sabato contro il Bologna. I bianconeri adesso dovranno mettere da parte la vittoria contro l'Inter e pensare solo alla partita contro i rossoblu, che precedera' la finale di Coppa Italia. Per questo motivo la #Juventus sabato potrebbe presentarsi con qualche novita' di formazione proprio per permettere a qualche ...

Juventus - a Crotone torna Bernardeschi ma Mandzukic è out : L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 21 giocatori per il match di domani sera a Crotone. Nella lista non fa parte Mario Mandzukic, colpito da gastroenterite, mentre torna a ...

Juventus - Bernardeschi scalpita : 'Voglio tornare con il Napoli' : MILANO - Federico Bernardeschi sta bene e sta provando a bruciare le tappe per tornare in campo: 'Mi sto allenando con la squadra - racconta a margine dell'evento 'Undici' svoltosi ieri sera nel cuore ...

Real Madrid-Juventus - Allegri si affida al 4-3-3. Regia Pjanic. Mandzukic titolare - fuori Cuadrado. Intanto Bernardeschi… : Real Madrid-Juventus, Allegri- Il Bernabeu si prepara ad ospitare il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il Real ospita la Juventus, forte del 3-0 dell’andata. Buone notizie per Massimiliano Allegri. Pjanic farà il suo ritorno in Regia. Il tecnico bianconero dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Mandzukic titolare nella posizione di esterno sinistro. Il […] L'articolo Real Madrid-Juventus, Allegri si affida al 4-3-3. Regia ...

Juventus - i convocati per il Real Madrid : non c'è Bernardeschi : TORINO - Squalificati , Pjanic e Benatia, e Howedes , fuori lista, a parte, Max Allegri potrà contare su una Juve quasi al gran completo in vista della partita di domani sera con il Real Madrid. Solo ...

Juventus - situazione Mandzukic - Bernardeschi e Alex Sandro : i dettagli Video : Questo pomeriggio, la Juve si è data appuntamento entro sui campi di Vinovo per curare i dettagli in vista della partita contro il Real Madrid. Per i bianconeri sono arrivate ottime notizie visto che Massimiliano Allegri ha a disposizione tutta la rosa al gran completo. Infatti, nell'allenamento di oggi la #Juventus ha ritrovato anche #Mario Mandzukic. Il croato ha recuperato dal recente problema alla gamba e così il numero 17 bianconero ...

Juventus-Real Madrid - probabili formazioni : Mandzukic e Alex Sandro convocati - Bernardeschi out : Quando il gioco si fa duro, la Juventus comincia a giocare. E servirà proprio la miglior versione in bianco e nero dei ragazzi di Allegri martedì allo Stadium, dove per la serata delle stelle arriverà ...

