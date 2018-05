Juve | un brasiliano nel mirino

Juve - concorrenza di Milan e Inter per un esterno brasiliano : Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport , Inter e Milan avrebbero messo gli occhi sull'ala del Vasco da Gama Paulinho . Il brasiliano classe 2000 piace anche a Juventus , Paris Saint-Germain e Atletico Madrid . Il club brasiliano ha ...

JuveNTUS - INFORTUNI CHIELLINI E ALEX SANDRO/ Per il brasiliano risentimento muscolare : salta il Real Madrid? : JUVENTUS, CHIELLINI e ALEX SANDRO: il centrale riposa in campionato, il brasiliano salta la Champions? Nuovi INFORTUNI in casa bianconera, in vista di due impegni molto delicati(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:10:00 GMT)

Infortunio Alex Sandro - che succede alla Juve? Si ferma anche il brasiliano : Infortunio Alex Sandro – La Juventus è reduce dal deludente pareggio contro la Spal, obiettivi importanti per i bianconeri in campionato e Champions League. Un grande problema ormai dalle ultime stagioni è quello riguardante gli Infortunio, in particolar modo nelle ultime ore si è fermato anche Alex Sandro. Il terzino ha abbandonato l’ultimo allenamento con il Brasile per un problema alla coscia destra, la sosta aiuta la Juventus con ...

Juventus-Neymar - non è solo un sogno : ecco perchè il brasiliano può diventare bianconero : Juventus-Neymar, non è solo un sogno. La stagione è entrata nella fase decisiva, si preannunciano mesi caldissimi con la Juventus ancora in corsa per gli importanti obiettivi di campionato e Champions, senza dimenticare la Coppa Italia. Ma si preannuncia anche un’estate clamorosa dal punto di vista del mercato, previsti cambiamenti incredibili per tutti i top club europei e che di conseguenza dovrebbe toccare anche i bianconeri. In ...