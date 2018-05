Juve scatenata | scelta fatta tra Pellegrini e Cristante

Calcio femminile - 17ma giornata Serie A 2017-2018 : cinquina della Juve ntus - Bonansea scatenata. Cade la Res Roma a Verona : Si è completato quest’oggi il 17° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. La Juventus ha risposto presente, conquistando il successo sul campo del Sassuolo grazie ad un perentorio 5-0. Protagonista dell’incontro, senza se e senza ma, Barbara Bonanesa. L’esterno della Vecchia Signora e della Nazionale italiana, in versione Garrincha, ha seminato il panico nella retroguardia neroverde, facendosi trovare pronta ...

Juventus scatenata sul mercato : a giugno arriveranno due centrocampisti? : Il centrocampo della Juventus si rifà il look. Ci sono tre osservati speciali nella short list della dirigenza bianconera. Oltre a Pellegrini ed Emre Can, dopo la partita di Champions League pare sia tornato d'attualità anche il nome di Eriksen, fantasista del Tottenham. La Juventus su due giocatori del campionato inglese. pronte le alternative Il fantasista danese ha colpito nel segno. Non solo perché nel confronto con la Juve è riuscito ad ...