Juve | contatti per Bonaventura | il Milan fissa il prezzo

Juve - contatti top secret per il colpo Cavani : Secondo Rai Sport , la Juve ntus sta portando avanti contatti top secret per Edinson Cavani . L'attaccante potrebbe lasciare il PSG a giugno e la Juve può prendere un nuovo centravanti di livello europeo: Cavani ...

Juve ntus-Martial - contatti già avviati : Marotta pronto alla maxi offerta : Juventus-Martial - La Juventus è pronta a mettere le mani su Anthony Martial. L’attaccante francese, attualmente in forza al Manchester United, con contratto in scadenza nel 2019, sarebbe il primo obiettivo bianconero in vista della prossima sessione di mercato estiva. offerta DA 60 MILIONI DI EURO Marotta e Paratici sarebbero pronti a presentare un’ offerta cash da […] L'articolo Juventus-Martial , contatti già avviati : Marotta ...

Juve - contatti con Raiola per la beffa al Milan : Secondo quanto svelato da Rai Sport , i contatti tra la Juventus e Mino Raiola stanno andando avanti. Visti gli ottimi rapporti si lavora anche per Jack Bonaventura come beffa al Milan sul mercato, ma non sarà facile.