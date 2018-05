Italia | sarà Mancini il nuovo ct Manca solo l' annuncio

Internazionali d'Italia - ci sarà anche Serena Williams : NEW YORK - Serena Williams tornerà a giocare gli Internazionali d'Italia dopo la parentesi dello scorso anno, quando era ferma per la gravidanza. La 36enne campionessa statunitense, rientrata nel ...

Previsioni Meteo - ultimo weekend di Aprile dal clima rovente sull’Italia : oltre +30°C su molte Regioni - sarà una Domenica di piena Estate : 1/19 ...

Fedez e J-Ax - "Italiana"/ Il nuovo singolo sarà il tormentone dell'estate? (Amici 2018) : Fedez con J-Ax questa sera sarà fra gli ospiti del serale di Amici. Ecco tutte le news sul rapper, da poco rientrato in Italia dopo la nascita del suo piccolo Leone. (Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 07:48:00 GMT)

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : Italia eliminata agli ottavi. Le semifinali saranno Corea del Sud-Russia e Canada-Svizzera : Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Italia ai Mondiali Doppio Misto di Curling, in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia). La coppia azzurra formata da Veronica Zappone e Simone Gonin è stata sconfitta di misura dalla Svizzera di Michele Jaeggi e Sven Michel con il punteggio di 6-5. Una partita iniziata subito in salita per gli azzurri, che non riescono a sfruttare l’hammer e si fanno rubare la mano dagli elvetici, che realizzano ...

Giro d’Italia 2018 - la formazione e la rosa del Team Sky. Chris Froome guida la squadra : “Voglio vincere ma sarà dura” : Il Team Sky ha ufficializzato la formazione per il Giro d’Italia 2018. Lo squadrone britannico sarà fortissimo ed è pronto a sostenere Chris Froome verso la conquista della maglia rosa. Il keniano bianco, ancora al centro del caso salbutamolo, punta a vincere la sua prima Corsa rosa dopo aver già conquistato quattro Tour de France e l’ultima Vuelta di Spagna. Chris Froome ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate nel comunicato ...

I numeri di Inter-Juventus - il derby d’Italia sarà trasmesso in oltre 190 paesi : Il match tra nerazzurri e bianconeri - tra i più decisivi per lo scudetto e per la lotta Champions - avrà grande richiamo mediatico data la sua importanza. L'articolo I numeri di Inter-Juventus, il derby d’Italia sarà trasmesso in oltre 190 paesi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : impegno di fuoco per l’Italia. La sfida alla Gran Bretagna sarà decisiva : sarà una giornata decisiva per l’Italia a Budapest, nei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio. Oggi alle 19.30 è in programma la sfida alla Gran Bretagna, un impegno decisivo ai fini della promozione (le prime due del torneo saranno promosse nel gruppo principale). Azzurri e britannici sono infatti al primo posto in parità con il Kazakistan: chi vincerà metterà quindi un piede in Top Division. L’Italia è stata già ad un ...

Il finale di Shameless 8 in onda in Italia : la nona stagione ci sarà? : Il finale di Shameless 8 finalmente in onda anche in Italia. Proprio oggi, 26 aprile, su Mediaset Premium l'appuntamento è con l'ultimo episodio della serie tv Showtime che ha già ottenuto una nona stagione. Come un sonnambulo, questo è il titolo dell'ultimo episodio che è già andato in onda negli Usa a fine gennaio e che finalmente il primo Italiano vedrà in onda su Premium Stories ad un passo dal passaggio su Italia2. I Gallagher quest'anno ...

Volley - Nations League 2018 : attesa per la nuova Italia - domani le convocazioni. Quali azzurri saranno in lista? Corsa verso il Mondiale : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, è pronto per diramare le sue prime convocazioni stagionali: domani uscirà la prima lista per la Nations League, il torneo che sostituisce la World League. Si preannuncia un gruppo di 26-28 atleti (ma ne sapremo di più tra poche ore) in vista del collegiale che scatterà il 5 maggio (l’eventuale gara5 di Finale Scudetto si giocherà il giorno successivo, poi Civitanova e Perugia ...

Alfie Evans - il no della Corte d’appello al ricorso : non sarà trasferito in Italia : La decisione del Tribunale britannico respinge i ricorsi dei genitori, che puntavano sulla sopravvivenza inaspettata del bambino nonché sulla cittadinanza Italiana concessa ad Alfie per invocare la libertà di circolazione interna all’Ue, di cui il Regno fa ancora parte

Giro d’Italia 2018 - senza Vincenzo Nibali - sarà Domenico Pozzovivo il faro della Bahrain Merida. Obiettivo top10 per il lucano : Al Giro d’Italia 2018 non sarà presente Vincenzo Nibali. Lo Squalo ha scelto di saltare la Corsa Rosa in questa stagione per puntare tutto su Tour de France e Mondiale di Innsbruck, che presenterà un percorso molto adatto alle sue caratteristiche. In questo Giro la Bahrain Merida punterà quindi su Domenico Pozzovivo per fare classifica. Lo scalatore lucano parteciperà per la nona volta in carriera alla Corsa Rosa, in cui il suo migliore ...