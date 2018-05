Invecchiare? È solo un peso A 104 anni chiede l' eutanasia

ilgiornale

(Di martedì 1 maggio 2018) Who wants to live forever? Sivano i Queen in una delle loro più celebri canzoni: chi vuole vivere per sempre? A dire il vero, per quanto io ami Freddie Mercury, non l'ho mai capita, cioè mi viene da rispondere: ma chiunque vuole vivere per sempre, siete scemi? Mi è sempre sembrata la consolazione di chi, dovendo morire, si convince che in fondo è bene così, tanto non ci si può fare niente.Era la colonna sonora dei film Highlander, dove c'era una setta di immortali che ci uccidevano l'un l'altro (decapitandosi, unico modo di farsi fuori) e il premio finale, per l'ultimo rimasto, era di potercome tutti gli altri. Bel premio,. Chi vuole vivere per sempre? La maggior parte delle religioni si reggono proprio perché promettono la vita eterna, anzi, il paradosso massimo: la vita dopo la morte. Muori, ma poi rivivi. Non si sa dove né come, ma vivrai per sempre. ...