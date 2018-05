Intrappolati sulle Alpi svizzere a 3 100 metri | Morti 4 alpinisti italiani

Maltempo - tempesta sulle Alpi : 14 escursionisti Intrappolati a Pigne d’Arolla - 4 morti e altri 5 in condizioni disperate [LIVE] : Giornata drammatica sulle Alpi del Canton Vallese dove, a causa del Maltempo, sono deceduti 4 Alpinisti e 5 sono stati ricoverati in gravissime condizioni. Il gruppo di 14 Alpinisti, di nazionalità italiana, svizzera e tedesca, non essendo riusciti a raggiungere la capanna di Vignettes, nei pressi della località di Arolla, hanno trascorso la notte al freddo. Il gruppo stava percorrendo il tragitto che da Chamonix conduce a Zermatt. I ...