Internazionali d’Italia Roma 2018 | come funzionano le pre-qualificazioni? Date

oasport

: tra un po’ inizia il periodo più bello (in my opinion) nel tennis: Internazionali d’Italia, Roland Garros e Wimbledon. non aspetto altro - eyesandnights : tra un po’ inizia il periodo più bello (in my opinion) nel tennis: Internazionali d’Italia, Roland Garros e Wimbledon. non aspetto altro - zazoomblog : Internazionali d’Italia Roma 2018: quali italiani parteciperanno? La situazione tra main draw wild card e qualifica… - zazoomnews : Internazionali d’Italia Roma 2018: quali italiani parteciperanno? La situazione tra main draw wild card e qualifica… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Glid’Italiasi disputeranno al Foro Italico didal 7 al 20 maggio. Sulla terra rossa della capitale andrà in scena uno spettacolo eccezionale tra i migliori tennisti del mondo. Nel frattempo sono in corso di svolgimento le pre-per il torneo più prestigioso che si svolge in Italia. La FIT ha rivoluzionato il sistema di qualificazione e ha organizzato una serie di tornei utili per assegnare le wild card per il torneo. A questi tornei potranno partecipare esclusivamente tennisti italiani. Sono previste ben quattro fasi. FASE 1: In ogni provincia d’Italia verrà organizzato almeno un torneo Tpra a cui possono partecipare giocatori di classifica da 4.Nc a 4.4. I giocatori devono essere tesserati per la provincia nella quale si svolge il torneo.In ogni torneo verranno determinati i giocatori che potranno iscriversi,wild card, al ...