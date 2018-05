Inter | quella di Antonello una replica studiata nei minimi dettagli

Buffon - gli auguri a Casillas per la 1000gara : 'La vera gioventù è quella Interiore' : Una vita tra i pali, a respingere le offensive avversarie e far grande le poche squadre in cui ha giocato. Iker Casillas è un portiere simbolo per almeno due generazioni di appassionati, che tra il ...

“Sto ca***”. Isola - la furia del naufrago. È successo alla fine della puntata - quando le telecamere non inquadravano. Quella reazione ha creato scompiglio e il diretto Interessato si è dovuto chiudere in confessionale per contenersi. Altissima tensione : Isola dei famosi 2018, Elena Morali e Rosa Perrotta sono tornate sull’Isola. Prima segregate sull’Isola non che non c’è, sono state riavvicinate agli altri concorrenti che, però, non hanno per niente gradito il rientro delle due le quali però risultano “sospese”. Nel senso che sarà il pubblico, con il televoto, a decretare che cosa ne sarà di loro. Intanto, però, il loro ritorno “in comunità” ha creato moltissimi problemi. Subito dopo la ...

Quella volta che Alaba era 'Casi' dell'Inter : Perché nonistante l'ars affabulatoria di Gigi, il suo far passare il concetto che ti cerca l'Inter, uno dei club più prestigiosi del mondo, il perfetto inglese spiattellato in faccia dal ragazzo, è ...

“È successo di tutto”. Cecilia Rodriguez piccantissima su Ignazio Moser. La sorellina di Belen e quella foto ‘Interessante’ del fidanzato… : Inutile negarlo, sono loro la coppia del momento. E loro, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, lo sanno e non perdono occasione per far parlare. Le chiacchiere, per la verità, si sono sprecate dall’inizio, da quando la sorellina di Belen ha messo in un angolo il fidanzato Francesco Monte per l’ex ciclista, dentro le mura del Grande Fratello. Poi le voci di una gravidanza di lei, quindi di un possibile e imminente matrimonio. Chiacchiere ...

“Eccoci qua”. Poi tutte morte. Un Vip addio al nubilato finisce in tragedia. Lei - figlia del noto milionario - si sarebbe dovuta sposare tra poche settimane. Ma la sua vita si è Interrotta insieme a quella delle sue amiche. Morire in quel modo è davvero atroce : A fine mese avrebbe detto sì. sarebbe salita sull’altare con l’abito bianco e avrebbe iniziato un nuovo percorso di vita accanto all’uomo che amava. Bella, ricca, famosa e con un cuore buono. Sembrava tutto perfetto, invece il destino ha deciso diversamente. In un attimo, tutto si è frantumato lasciando in piedi solo macerie. La vita di Mina Basaran, 28 anni, figlia del proprietario dell’omonima holding turca (ex presidente del ...

Spalletti : 'L'Inter non ha tutta quella qualità che si dice' : Dai microfoni di Premium Sport, Luciano Spalletti filosofeggià a proposito dell'Inter e la sua sembra una stoccata a chi, in sede di mercato, forse non ha contribuito ad elevare il tasso tecnico ...

Inter - Spalletti : "Giocare bene? Non abbiamo tutta quella qualità di cui si parla..." : L'Inter non ha tremato davanti al Napoli, anzi: lo ha costretto al secondo 0-0 su due facendogli perdere la vetta della classifica. Per Luciano Spalletti, Intervenuto a Premium Sport nel post partita, "è stata una buona partita, sotto l'aspetto tattico e sotto quello delle intenzioni. Loro hanno fatto meglio, hanno qualità e quel metodo sarriano riconoscibile, che si è visto ...

Quella vecchia - pazza Inter grande con Herrera e Mou : Muggiani e gli Interisti, come s'è detto, aprirono invece al mondo e, siccome il mondo allora era ancora piccolo, fecero una squadra con sette svizzeri, presi a un passo dal confine, e un brasiliano. ...

Attento Milan - quella contro l’Inter è una ‘partita-trappola’ : La 27^ giornata del campionato di Serie A ha regalato già due big match, quelli Lazio-Juventus e Napoli-Roma, importanti indicazioni per la lotta scudetto con i bianconeri che assaporano il sorpasso. Ma è una giornata fondamentale anche per la Champions League, in particolar modo posticipo che preannuncia grande spettacolo quello tra Milan ed Inter, derby che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Gennaro Gattuso è lanciatissima e sta ...

ORNELLA VANONI A L'InterVISTA/ L'amore per Gino Paoli - la musica e quella confessione sui nipoti : ORNELLA VANONI è la nuova ospite de L'INTERVISTA di Maurizio Costanzo in onda nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset, ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 16:56:00 GMT)

“Sono felice”. Lutto nel mondo dello sport. Rilascia un’Intervista tv e muore. Mentre parlava con il giornalista - dopo quella vittoria durissima - era molto provato. Nessuno si sarebbe aspettato quell’epilogo tragico a soli 31 anni : Lutto nel mondo dello sport. Un boxeur britannico, Scott Westgarth è morto a soli 31 anni. Sabato 24 febbraio 2018 ha combattuto il suo ultimo incontro a Doncaster, battendo ai punti Dec Spelman. Si trattava in un match per le eliminatorie del titolo inglese dei medio massimi. L’incontro è stato dei più duri – 10 riprese – e sia Westgarth che il suo avversario Spelman sono andati al tappeto. A fine incontro il ragazzo ha Rilasciato ...