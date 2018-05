Inter-Juve | Valeri ha cercato di aiutare Orsato sul fallo di Pjanic | ma l' arbitro non ha

Juventus - Bernardeschi : 'La forza del gruppo fa la differenza. L'Inter? Ci abbiamo creduto' : "Ci ho sempre creduto. Ci abbiamo creduto tutti. Quando hai delle sensazioni, alla fine, quando hai delle emozioni mentre giochi è perché si forma un qualcosa di speciale che ti porta a credere di ...

Inter-Juve - un pozzo di veleno. De Magistris sorprende in contropiede : Sono trascorsi tre giorni ma non si placano ancora le polemiche sull'arbitraggio di Orsato in Inter-Juventus. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come il derby d'Italia sia sempre ricettacolo di diatribe. 'Inter-Juventus è un pozzo senza fine, pensi di aver tirato su tutti i veleni e invece ricaschi giù e finisci per affogare.

Roma-Liverpool è il miglior incasso di sempre in Italia : battuta Inter-Juve : Roma-Liverpool batte il fresco record di incasso di Inter-Juve . Secondo Sky Sport , il match di domani sera all'Olimpico fa registrare il record di incasso all time sul territorio Italiano con 5.3 milioni di euro. Viene superata di poco la sfida di sabato 27 aprile a San Siro,...

Inter-Juventus e la lezione di Calciopoli che non è servita a nessuno : Di Inter-Juventus si è già detto e scritto molto e purtroppo ancora un volta il match è stato epicentro di polemiche, senza aver insegnato nulla ai vertici federali. Il primo punto fondamentale su cui gli addetti ai lavori non si sono soffermati con la giusta attenzione è l'espulsione di Vecino. VAR: errore tecnico, le opinioni non contano La questione non è se il fallo del giocatore interista su Mandzukic fosse o meno da espulsione. Il rosso di ...

Inter-JUVENTUS - MANCATA ESPULSIONE A PJANIC/ Orsato teme per l'incolumità dei suoi figli : Inter-Juve, MANCATA ESPULSIONE a PJANIC. A tre giorni dal big match del Meazza non si placano le polemiche per il secondo giallo non dato al centrocampista bosniaco, graziato da Orsato.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:12:00 GMT)

Mental coach : 'Juve e Napoli - così tutto è cambiato. Sull'Inter...' : Il Mental coach e miglior coach sportivo del 2018, Sandro Corapi , ha parlato di Juve e Napoli e dei loro momenti alla Gazzetta dello Sport: 'Ribaltamento di fronte? La vittoria è maledetta, perché lo stress dell'euforia annebbia la concentrazione, mentre la sconfitta rimette tutto in discussione. A Napoli si sentivano come se ...

Inter-Juventus - Orsato sotto vigilanza nel suo paese : tensione altissima : Inter-Juventus, ancora polemiche clamorose dopo la gara valida per il campionato di Serie A, molto difficile per Orsato, gli errori dell’arbitro hanno condizionato la partita e la corsa scudetto, in particolar modo l’espulsione di Vecino ed i mancati provvedimenti nei confronti di Pjanic. Ore di tensione nel paese di Orsato, Recoaro, ecco il commento del orriere di Verona: “Gli Orsati di Recoaro sono tanti, ben difesi ...

Inter-Juventus - ‘caso’ Pjanic : il retroscena shock sulla mancata espulsione : Inter-Juventus – Non si placano le polemiche dopo la gara di campionato tra Inter e Juventus, successo da parte della squadra di Massimiliano Allegri ma grazie ad errori clamorosi da parte dell’arbitro Orsato, l’espulsione di Vecino ed i mancati provvedimenti su Pjanic in particolar modo e nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena che riguarda proprio la mancata espulsione del bosniaco. Secondo quanto riporta il ...

Inter-Juventus - Orsato sotto vigilanza : 'I miei figli sono agitati' : ROMA - Daniele Orsato ha vissuto giorni migliori. Le polemiche post Inter-Juventus non accennano minimamente a placarsi e il Corriere di Verona ha raccontato i momenti di tensione che si stanno ...

Inter-Juventus : Polemiche indecorose da giorni - il calcio italiano ne esce sconfitto : Un mal costume che in Italia non si placa, anzi, continua ad aumentare in modo preoccupante , insomma non stiamo dando una bella immagine del nostro paese nemmeno a livello di sport.

Orsato : l’Inter non ci sta - ma la Juve è infastidita : Orsato: l’Inter non ci sta, ma la Juve è infastidita I bianconeri: con Tagliavento Allegri si riferiva al suo comportamento dopo l’espulsione Continua a leggere

Antonello dopo Inter Juventus : “Due pesi - due misure” / I moviolisti però vedono due rigori per i bianconeri : Inter-Juventus, l'ad Antonello tuona in un'Intervista contro l'arbitro Orsato, reo di aver usato due pesi e due misure nel big match. Resta l'obiettivo Champions per i nerazzurri.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 22:39:00 GMT)

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : i provvedimenti dopo Inter-Juve : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo – Il giudice sportivo nel corso della riunione del 30 aprile 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate. Sono in tutto 11 i calciatori Squalificati per un turno: Caldara (Atalanta), Brignola e Cataldi (Benevento), Castan (Cagliari), Laurini (Fiorentina), D’Ambrosio e Vecino (Inter), Pjanic (Juventus), Koulibaly (Napoli), Juan Jesus (Roma) e Moretti (Torino). Stop di due ...

Inter-Juventus - Roberto Orsato non è il fratello dell'arbitro di Daniele : ROMA - Inter-Juventus sembra non finire mai. Il derby d'Italia più contestato di sempre, dopo quello del 1998 , Ronaldo-Iuliano, , continua anche sul web. Nelle ore successive alla partita è esplosa ...