Instagram aggiunge le chat video | nuovi filtri sui commenti e molto altro

Instagram sta per aggiungere le chiamate audio e video? : (Foto: Bloomberg/Getty Images) E se con Instagram si potessero effettuare chiamate e videochiamate? L’idea non è peregrina. Sia nel codice dell’applicazione che tra gli Application Package (APK) per Android sono stati rintracciati dei file nascosti che suggeriscono comandi per chiamate e chiamate video voip, il che farebbe pensare che l’azienda stia pensando di integrare il servizio con queste nuove funzioni. La notizia, ...