Incidente sulle Alpi svizzere | soccorso alpino Alto Adige | “C’è un’indagine in corso”

“Un brutto Incidente stradale”. Paura per uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle. La preoccupazione dei fan - gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute : Nottata di Paura per uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle, rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale che aveva fatto inizialmente preoccupare non poco i fan in attesa di conoscere le sue condizioni di salute. Soltanto nelle ore successive sono arrivate le prime notizie in merito, chiarendo come stavano realmente le cose. Come riportato da Il Messaggero, infatti, protagonista della vicenda è stato Massimiliano Morra, che ...