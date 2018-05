Incidente sulle Alpi svizzere | Cai Bolzano | i 3 altoatesini erano preparati

Incidente sulle Alpi svizzere - soccorso alpino Alto Adige : “C’è un’indagine in corso” : “Abbiamo provato a contattare i colleghi svizzeri gia’ ieri sera per capire quanto e’ accaduto, ma non parlano, la polizia ha blindato tutto, perche’ c’e’ un’indagine in corso”: lo ha dichiarato Giorgio Gajer, presidente del soccorso Alpino dell’Alto Adige, in riferimento all’Incidente sulle Alpi svizzere, che ha provocato la morte di 5 persone, tutte italiane. “Avranno cercato ...

Incidente sulle Alpi svizzere - media : guida caduta dalle rocce : La guida Mario Castiglioni sarebbe stata la prima persona a perdere la vita, precipitando dalle rocce mentre cercava di ritrovare la strada per il rifugio de Vignettes. Gli altri 13 sciAlpinisti, rimasti senza punti di riferimento, avrebbero trascorso la notte a poche centinaia di metri dalla struttura, “a cinque minuti con gli sci“: la ricostruzione dell’Incidente, in cui sono morti 5 italiani, è stata effettuata del ...

Ennesimo Incidente mortale sulle strade padovane : motociclista 62enne perde la vita : Approfondimenti Schianto mortale a Saccolongo: scooter contro auto. Giovane papà muore sul colpo 17 aprile 2018 Gravissimo incidente a Este: due vetture si scontrano frontalmente, un morto 11 aprile ...

Uber - filmato l'Incidente mortale Il guidatore umano è nel panico Dubbi sulle responsabilità. Il video : Il buio della sera, i fari che inquadrano un pedone e le ruote di una bicicletta, il panico del guidatore. Un attimo dopo, l'impatto. La polizia ha reso pubblico il filmato dell'incidente stradale che ha visto una vettura di Uber a guida autonoma investire Segui su affaritaliani.it

MASSIMILIANO MORRA - Incidente STRADALE/ Ultime notizie : mistero sulle sue condizioni (Ballando con le Stelle) : MASSIMILIANO MORRA: INCIDENTE STRADALE, Ultime notizie. Ballando con le Stelle a rischio per l'attore? mistero sulle condizioni di MORRA, a breve la verità?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:07:00 GMT)

“Un brutto Incidente stradale”. Paura per uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle. La preoccupazione dei fan - gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute : Nottata di Paura per uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle, rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale che aveva fatto inizialmente preoccupare non poco i fan in attesa di conoscere le sue condizioni di salute. Soltanto nelle ore successive sono arrivate le prime notizie in merito, chiarendo come stavano realmente le cose. Come riportato da Il Messaggero, infatti, protagonista della vicenda è stato Massimiliano Morra, che ...

Uber sospende i test sulle auto autonome dopo un Incidente mortale in Arizona : Uber sospende i test delle auto autonome in tutte le città dove sono in corso. La sospensione è legata a un indicente mortale a Tempe, in Arizona, dove una donna è morta investita. L’auto di Uber era in modalità autonoma, con un guidatore in carne ossa per sicurezza, quando la donna è stata colpita mentre attraversava. Lo riporta la stampa american...