Incidente sul lavoro a Lerici | morto dopo caduta da cinque metri

Incidente sulle Alpi svizzere : Mario Castiglioni era un “super esperto” : Mario Castiglioni , la guida Alpi na che ha perso la vita nella notte tra domenica e lunedì sulle Alpi svizzere , era “super esperto” e “conosceva bene la haute route Chamonix-Zermatt, l’aveva fatta più volte“, spiega all’ANSA l’aspirante guida Alpi na Marco Bigatti, da poco entrato nella Mlg Mountain guide, l’agenzia fondata da Castiglioni per offrire esperienze in alta quota. Castiglioni si trovava ...

Incidente sulle Alpi svizzere - soccorso alpino Alto Adige : “C’è un’indagine in corso” : “Abbiamo provato a contattare i colleghi svizzeri gia’ ieri sera per capire quanto e’ accaduto, ma non parlano, la polizia ha blindato tutto, perche’ c’e’ un’indagine in corso”: lo ha dichiarato Giorgio Gajer, presidente del soccorso Alpino dell’Alto Adige, in riferimento all’Incidente sulle Alpi svizzere, che ha provocato la morte di 5 persone, tutte italiane. “Avranno cercato ...