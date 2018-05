Incidente in moto Morto Michele Angiolelli idraulico di Robegano

Tragedia sulla strada 268 del Vesuvio : muore motociclista/ Ennesimo Incidente sulla statale killer : Tragedia sulla strada 268 del Vesuvio: muore motociclista. Ennesimo incidente sulla statale killer che va da Cercola fino ad Angri. In corso gli accertamenti per stabilire quanto successo(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 21:09:00 GMT)

Ghemmese coinvolto in un Incidente con la moto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ghemmese coinvolto in un ...

Dopo Incidente moto - la Provincia chiude strade non sicure : L'Aquila - Al via i lavori di sistemazione delle strade Sr 479 Sannite e Sr 83 Marsicana, chiuse per ragioni di sicurezza due giorni fa ai mezzi su due ruote. Una decisione adottata in seguito all'incidente avvenuto domenica scorsa vicino Barrea (L'Aquila) dove un quarantenne molisano è morto Dopo essere finito con la sua moto su una buca. "Per motivi di sicurezza tesi a scongiurare altri pericoli Dopo la tragedia di ...

Incidente mortale sulla Ragusa Catania : muore motociclista : Gravissimo Incidente oggi intorno alle 17,15 sulla Ragusa Catania. muore un motociclista che viaggiava a bordo di una Yamaha.

In viaggio in moto con gli amici per festeggiare il compleanno : muore in un Incidente : Era partito insieme agli amici per festeggiare i 50 anni con un viaggio in moto coast to coast negli Stati Uniti ma quel viaggio si è trasformato in tragedia.

Guarita dal cancro - festeggia con un giro in moto : il marito la travolge in un tragico Incidente : Quello che fino a qualche attimo prima era stato uno dei giorni più belli della loro vita si è improvvisamente trasformato in un incubo per la famiglia di Vanessa McAloon, una donna di 48 anni madre di due ragazze. Vanessa aveva appena scoperto di essere Guarita dal cancro e, per festeggiare quella notizia, aveva deciso di approfittare della giornata di sole e andare a fare un giro in moto per le strade del Galles occidentale insieme al marito ...

Incidente stradale sulla Palermo - Agrigento : morto un motociclista : Stefano Sacchetti, 29 anni, originario di Fondi, in provincia di Latina, è morto in un Incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla statale Palermo-Agrigento, nelle vicinanze del bivio per ...

Ennesimo Incidente mortale sulle strade padovane : motociclista 62enne perde la vita : Approfondimenti Schianto mortale a Saccolongo: scooter contro auto. Giovane papà muore sul colpo 17 aprile 2018 Gravissimo incidente a Este: due vetture si scontrano frontalmente, un morto 11 aprile ...

Pisa. Incidente in moto morto Bruno Colò : Incidente stradale mortale oggi a Pisa. La vittima è Bruno Colò, 69 anni, deceduto dopo il suo trasferimento in ospedale. Il

Incidente tra moto e pullman : muore 39enne - stava per diventare papà : Maurizio Zanni, un 39enne di Teano, ha perso la vita in un drammatico Incidente stradale avvenuti a Mori, in Trentino. Lo schianto fatale è avvenuto ieri, sabato 14 aprile...

Palermo - Incidente in moto per il giudice Giuseppe Ayala: schianto con auto in controsenso. Palermo, Giuseppe Ayala coinvolto in un incidente stradale: ex pm travolto in moto da un'auto.

PALERMO - Incidente STRADALE PER GIUSEPPE AYALA: schianto in moto alla Favorita - ferito ex pm. PALERMO, GIUSEPPE AYALA coinvolto in un INCIDENTE STRADALE: ex pm travolto in moto da un'auto.

Incidente STRADALE IN A14 - MORTI 2 MOTOCICLISTI: Autostrada Pedaso, schianto tra tir e moto, MORTI due MOTOCICLISTI.

Grottammare - Incidente all'ingresso di una galleria sull'A14 : morti due motociclisti : CUPRA MARITTIMA - incidente mortale fa sull'autostrada A14 fra gli svincoli di Pedaso e Grottammare all'altezza di Cupra Marittima. Due motociclisti sono morti sul colpo a seguito di un...