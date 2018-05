Incendio in Brasile | crolla palazzo di 26 piani

Brasile : Incendio in due edifici nel centro di San Paolo - un morto e tre feriti : Un incendio è divampato in due edifici nel centro di San Paolo, in Brasile, causando un morto e tre feriti. Le fiamme si sarebbero propagate attorno all’una e mezza di notte ora locale, provocando il crollo di uno dei due stabili. Uno dei due edifici, quello crollato, era in stato di abbandono, frequentato in maniera abusiva. Il secondo, ancora in piedi, era un edificio commerciale. L'articolo Brasile: incendio in due edifici nel centro di ...